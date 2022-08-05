集邦：8月上旬面板報價走跌 僅32吋電視持平

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（中央社記者潘智義台北5日電）集邦科技旗下面板研究中心WitsView今天對會員公布調研數據，8月上旬，除32吋電視面板外，其他面板價格均下跌。

WitsView調查，65吋電視面板8月上旬最高報價118美元、最低報價112美元，均價為115美元，相較7月下旬下跌5美元。

55吋電視面板、43吋電視面板8月上旬均價與7月下旬相比均下跌1美元，本期均價分別為86美元、53美元；32吋電視面板的均價暫時穩定在27美元，與7月下旬持平。

液晶顯示器方面，8月上旬27吋高階廣視角面板的均價從7月下旬的68.7美元，下跌至67.7美元；23.8吋高階廣視角面板的均價從7月下旬的55.6美元，下跌至54.6美元，兩個尺寸均價都下跌了1美元。

另外，8月上旬21.5吋廣視角面板均價43.5美元，較7月下旬的43.8美元下跌0.3美元。

筆電面板方面，8月上旬17.3吋廣視角面板和14吋廣視角面板的均價均下跌0.4美元，均價分別為40美元、28.1美元；15.6吋高階廣視角面板均價為44.7美元，較7月下旬下跌1美元；11.6吋廣視角面板均價為24.9美元，較7月下旬微幅下跌0.1美元。（編輯：楊凱翔）1110805