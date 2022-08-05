更多編輯台推薦新聞：
外媒：共軍軍演威嚇 台灣社會平靜如常
政治

外媒：共軍軍演威嚇 台灣社會平靜如常

裴洛西之後 分析：主要民主國家應更積極接觸台灣
國際

裴洛西之後 分析：主要民主國家應更積極接觸台灣

研究：1/8確診者至少出現1種長新冠症狀
國際

研究：1/8確診者至少出現1種長新冠症狀

科學家成功恢復死豬細胞與器官 有望改寫死亡定義
科技

科學家成功恢復死豬細胞與器官 有望改寫死亡定義

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

集邦：8月上旬面板報價走跌 僅32吋電視持平

2022/8/5 21:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北5日電）集邦科技旗下面板研究中心WitsView今天對會員公布調研數據，8月上旬，除32吋電視面板外，其他面板價格均下跌。

WitsView調查，65吋電視面板8月上旬最高報價118美元、最低報價112美元，均價為115美元，相較7月下旬下跌5美元。

55吋電視面板、43吋電視面板8月上旬均價與7月下旬相比均下跌1美元，本期均價分別為86美元、53美元；32吋電視面板的均價暫時穩定在27美元，與7月下旬持平。

液晶顯示器方面，8月上旬27吋高階廣視角面板的均價從7月下旬的68.7美元，下跌至67.7美元；23.8吋高階廣視角面板的均價從7月下旬的55.6美元，下跌至54.6美元，兩個尺寸均價都下跌了1美元。

另外，8月上旬21.5吋廣視角面板均價43.5美元，較7月下旬的43.8美元下跌0.3美元。

筆電面板方面，8月上旬17.3吋廣視角面板和14吋廣視角面板的均價均下跌0.4美元，均價分別為40美元、28.1美元；15.6吋高階廣視角面板均價為44.7美元，較7月下旬下跌1美元；11.6吋廣視角面板均價為24.9美元，較7月下旬微幅下跌0.1美元。（編輯：楊凱翔）1110805

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族