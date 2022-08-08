無懼景氣3烏雲 財部看好全年出口值首破5000億美元

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（中央社記者張璦台北8日電）財政部今天公布7月出口金額為433.2億美元，年增14.2%，連25紅達陣；官員表示，通膨、疫情、地緣政治等3朵烏雲持續籠罩全球景氣，但今年前7月出口表現亮麗，仍有望首見全年出口規模破5000億美元大關。

財政部今天公布7月海關進出口貿易初步統計，7月出口金額為433.2億美元、年增14.2%，寫歷年單月次高；進口則創連21紅，金額達382.9億美元、年增19.4%，為單月第3高。累計1至7月出口2899.7億美元，較去年同期增18.4%。

財政部統計處長蔡美娜指出，今年以來，全球籠罩於通膨升溫、COVID-19疫情反覆和地緣政治緊張，使景氣漸轉向保守，主要國家最新的製造業採購經理人指數（PMI）全面下滑，且滑落至榮枯線50分界點附近，為兩年來首見。

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同時，她表示，國際機構連連下修經濟成長率，其中，居於全球引擎地位的美國調幅相當大，意味總體經濟面遭遇的阻力在增加當中；台積電、聯發科和聯電等國內領導廠商，近一個月來的關鍵字是「庫存調整」，且這一庫存壓力是被動積壓，即客戶端下單速度減緩，或下單後延單。

蔡美娜指出，隨全球終端需求和製造業生產放緩，業者庫存壓力上升，加上出口比較基期偏高，將牽制台灣今年下半年出口表現，增幅收斂「無可避免」；然而，前7月出口表現亮麗，且對五大市場出口規模皆為歷年同期新高，仍看好全年出口規模首破5000億美元。（編輯：林興盟）1110808