國銀上半年放款逾1.7兆 創歷年同期新高

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（中央社記者謝方娪台北9日電）看好經濟前景，企業上半年積極借周轉金，加上不動產放款持續上揚，2大因素推升國銀上半年放款大增新台幣1兆7397億元，創歷年同期新高。6月底國銀存放比達70.96%，連4月走揚。

金管會今天公布，截至今年6月底止，本國銀行存款總額達49兆9114億元，月增1548億元，放款總額達35兆4148億元，月增1881億元。國銀存放比續回升至70.96%，月增0.16個百分點。

金管會銀行局主秘侯立洋表示，國銀放款持續增加，主因企業周轉金和購置不動產放款帶動，觀察上半年國銀周轉金放款大增1兆271億元，占上半年國銀新增放款的59%，購置不動產放款大增6320億元，占上半年國銀新增放款的36%。

同步觀察國銀放款品質，截至6月底止，國銀逾期放款金額為563.17億元，月減11.59億元，逾放比為0.16%，與5月底持平；6月底國銀備抵呆帳占逾期放款覆蓋率為829.74%，月增18.33個百分點。

根據金管會統計，上半年存款增額前3大銀行依序為台灣銀行增加2249億元、中信銀行增加1741億元、台北富邦銀行增加1587億元；上半年放款增額前3大銀行依序為台灣銀行增加2489億元、第一銀行增加1910億元、中信銀行增加1326億元。

金管會今天同步公布國銀上半年稅前盈餘概況，國銀上半年稅前盈餘達1826億元，創近5年同期次高，年增3.5%；其中，國內總分行受惠升息和放款餘額增加，上半年稅前獲利1289.4億元，年增13.4%，為主要獲利貢獻來源。

海外分行上半年稅前獲利177.2億元，年增20.6%，主因海外分行以授信業務為主，同樣受惠升息效應，再加上放款餘額增加，帶動利息淨收益上揚，挹注獲利表現。

另一方面，OBU（國際金融業務分行）上半年稅前獲利僅348.5億元，年減25%。因銀行投資境外債券多是由OBU持有，在升息和俄烏戰爭影響下，上半年OBU持有債券評價出現損失，影響獲利表現。

大陸地區分行上半年稅前獲利10.8億元，年減32.6%，主因人民幣貶值，使投資和其他淨收益縮水。（編輯：楊凱翔）1110809