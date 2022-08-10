港媒：香港自由黨分裂 田北俊等3元老退黨

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（中央社記者張謙香港10日電）據報導，香港自由黨元老田北俊、周梁淑怡和劉健儀因為不滿黨方計畫撤銷榮譽主席頭銜，決定退黨；在2019年「反送中」運動中，3人曾拒絕為政府修訂逃犯條例護航。

網媒「香港01」報導，自由黨中央委員會今天召開會議，其中一項議程是取消榮譽主席職銜。

據報導，田北俊等3人都是榮譽主席，不滿黨方提出相關議程前未與他們商討，宣布即時退黨。

自由黨於1993年由工商界人士成立，因此被視為代表工商界的利益；該黨成立後，親政府和北京的立場明確，因此被視為建制派政黨，而田北俊是自由黨的代表人物。

自由黨成立後，在立法會功能組別擁有多個議席，具有一定影響力。

2003年港府就基本法23條進行立法，田北俊卻率領自由黨公開反對立法，由於當時自由黨在投票方面是關鍵少數，港府在沒有足夠票數下，加上50萬港人上街抗議，結果時任行政長官董建華宣布擱置立法。

這次事件導致自由黨與北京的關係出現裂痕，此後雙方關係有點若即若離，但沒有完全破裂。在以後許多政治事件中，田北俊依然常對政府的決定持反對立場。

2019年中「反送中」爆發，田北俊、周梁淑怡和劉健儀不單沒有為政府護航，反而要求自由黨立法會議員張宇人辭任行政會議成員，與港府決策劃清界線。

近兩年來，隨著香港實施國安法，以及推行新的選舉模式，自由黨在新人領導下，與北京和港府關係逐漸修好，目前在立法會擁有4席。

但坊間傳出，田北俊等元老與北京的關係一去不復返。（編輯：陳沛冰）1110810