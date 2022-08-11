疫情催出OTT收視 MyVideo上半年觀看數破億

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（中央社記者江明晏台北11日電）疫情催出OTT眼球經濟，台灣大哥大今天宣布，旗下MyVideo收視再創新高，2022年上半年總觀看近1億次，除了戲劇、電影受歡迎，台灣實境綜藝節目累積觀看時數也成長2倍。

疫情下創造許多新常態，民眾居家防疫時間變長，對於線上影音娛樂的需求也大幅增加，使得OTT收視成績大豐收。

台灣大哥大今天發布新聞稿宣布，旗下OTT影音平台MyVideo收視再創新高，2022年上半年總觀看次數近1億次，其中以戲劇、電影最受歡迎，總觀看次數占MyVideo平台整體超過6成。

此外，疫情下觀眾喜歡收看輕鬆節目紓壓，帶動台灣綜藝節目百花齊放，收視前十名中就有8部台灣本土作品上榜，助力MyVideo節目館流量大幅提升，觀看次數較去年同期成長超過1倍，累積觀看時數成長超過2倍。

MyVideo支持本土影視內容，上架台灣綜藝節目，其中，由MyVideo線上獨家首播、徐熙娣主持的「小姐不熙娣」拿下節目榜冠軍，MyVideo共同出品的「我們回家吧2」，以及台灣實境秀「全明星運動會3」、「花甲少年趣旅行」則分別拿下第2、3、4名。此外，歐美實境節目「原始生活21天」、「富豪谷底求翻身」也憑著高話題度，在短期內就擠入上半年排行前十名。

從MyVideo的大數據資料顯示，觀眾對內容的喜好愈來愈多元，戲劇排行榜冠軍為職場愛情陸劇「請叫我總監」，第2、第3名則都由台劇奪下，分別是改編同名小說的「村裡來了個暴走女外科」，以及「機智校園生活」。

另外，BBC First夯劇「追殺夏娃」第4季、「菜鳥獸醫日記」、「環遊世界八十天」等3部歐美英影集也首度攻進前十名。

特別的是，湯姆克魯斯續集新作「捍衛戰士：獨行俠」不僅橫掃全球票房，也帶動影迷到MyVideo 重溫阿湯哥36年前經典作品「捍衛戰士」，擠下眾多熱門新片，成為唯一非新片入榜的電影。（編輯：翟思嘉）1110811