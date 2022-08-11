疫情致營收驟減 企業可免辦111年營所稅暫繳

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（中央社記者張璦台北11日電）疫情衝擊產業生計，財政部指出，企業符合營收驟減等兩大情形之一，可在辦理營所稅暫繳申報期間內，即今年9月1日至30日，檢具申請書及相關證明文件，向所在地國稅局申請「免辦理111年度營所稅暫繳」；財政部估計將影響稅額近新台幣千億元。

財政部指出，上述兩大情形包含，經中央目的事業主管機關依紓困條例第9條第3項授權訂定的辦法，提供紓困、補貼、補償、振興相關措施者。

第二，其他因受疫情影響，致短期間內營業收入驟減者，例如自民國109年1月起任連續2個月的月平均營業額、或任1個月的營業額，較108年12月以前6個月、或107年以後的任1年同期平均營業額，減少達15%。

財政部前兩年也提供免辦理109年度及110年度營所稅暫繳的措施；根據統計，109年免辦暫繳影響稅額約848億元、110年影響稅額約917億元。

財政部表示，鑑於紓困條例施行期間已延長至112年6月30日，且考量國內今年4月起疫情升溫，部分行業的營運仍持續受疫情影響，因此繼續提供免辦理111年度營所稅暫繳紓困措施，預估影響稅額近千億元。

財政部進一步指出，上述措施採「申請從簡，認定從寬」原則辦理，以下3種企業可直接適用免辦理111年度營所稅暫繳，無須再提出申請。

首先，已適用免辦理109年度或110年度營所稅暫繳者；第二，在辦理111年度暫繳申報期間開始前，已經國稅局核准延期或分期繳納營所稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅、特種貨物及勞務稅稅額的企業；第三，已獲核准退還營業稅溢付稅額者。

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不符合前述3條件者，要在今年9月1日至9月30日營所稅暫繳申報期間，檢具申請書及相關證明文件向所在地國稅局提出申請；若採特殊會計年度的企業，則須在各自申報期限內申請，比如採4月制者，申報期為今年12月1日至12月31日。

營所稅暫繳申報的設計，主要是考量企業全年營所稅一次繳清恐有壓力，並為有利國庫資金調度，因此規定企業當年度所得，除要在隔年5月申報繳納外，當年9月要先「暫繳」一次，等到隔年5月申報，確認全年應納稅額後，可扣掉「暫繳」部分，僅就餘額繳納；也就是說，營所稅暫繳類似於「預繳」概念。（編輯：趙蔚蘭）1110811