沈榮津：台灣工具機業面臨庫存高、可靠度兩項挑戰

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（中央社記者鄭鴻達台北11日電）行政院副院長沈榮津今天表示，工具機產業已是台灣第3個新台幣兆元產業，品質與精度與歐美日產品差距不大；但面臨庫存量高、產品可靠度待提升兩項挑戰，政府會與產業界合作，共同為產業高值化努力。

財團法人精密機械研究發展中心、台灣工具機暨零組件工業同業公會今天舉辦「工具機產業規範關鍵影響力發表會」，活動邀請沈榮津、經濟部長王美花等官員出席並致詞。

沈榮津表示，政府近5年積極推動智慧機械產業，而機械業已是台灣第3個兆元產業，其中工具機產業更是其中產值重要貢獻者，占機械業整體產值約三分之一。

沈榮津說，因國際疫情緩和、全球消費與工業產品需求增加，台灣的工具機出口產值到2021年逆勢成長近3成，且從2020年到2021年增幅更達34.2%，這是政府與公會通力合作繳出的亮麗成績單。

不過，沈榮津說，雖然工具機去年整體表現不錯，但廠商仍面臨以下問題：第一，零組件多樣化，複雜、且庫存量高，如台灣廠商平均庫存達50%，日本才23%，這就使競爭力差距所在。

第二，台灣工具機新機器品質與精度，雖與歐美日的產品差距不大，但產品可靠度仍有待努力，如日本的工具機，其連續無故障生產時間約4000至5000小時，德國則有5500至6000小時。

沈榮津建議借鏡國際半導體產業協會（SEMI）成功案例，由政府與公會合作，制定17項零組件品質管理產業規範，同時建置數位管理平台，公告產業規範供業者參用。

王美花說，一台工具機就有高達1000項品項、500個零部件，加上許多企業的規格略有不同，導致許多庫存且難以利用，因此提升工具機競爭力甚為重要。

王美花表示，台灣工具機產值位居全球第7位，出口產值則是世界第5，但台灣工具機業有個現象，就是業者是將產品賣給代理商，再由代理商與廠商合作。

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王美花指出，因此她與業者討論要如何精進與使用廠商的互動，縮小間隔，不透過代理商，直接將產品賣給最終使用者，也要用更科技的方法輔導產業制定規格、齊一標準。

王美花說，台灣工具機產業要合作團結，才能不斷往前，這產業競爭很殘酷，不進則退，且面對國際局勢要更加往前，不但要分散市場，後續也要再看如何有效管理，絕不能單打獨鬥。（編輯：蘇志宗）1110811