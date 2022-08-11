工具機公會下修出口值成長 明年面臨日商挑戰大增

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工具機公會理事長許文憲11日表示，今年工具機產業出口值下修至成長15%。圖為2月台灣兩大工具機展首度結盟辦TIMTOS x TMTS聯展。（中央社檔案照片）

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（中央社記者鍾榮峰台北11日電）工具機公會理事長許文憲今天表示，今年工具機產業出口值下修至成長15%，第4季會辛苦一點；日本廠商受惠日圓匯率大貶及自製率高等優勢，預估2023年對對台產業競爭壓力大增。

台灣工具機暨零組件工業同業公會下午舉行工具機產業規範關鍵影響力發表會，許文憲致詞表示，產業規範種子已發芽，長久可讓產業共存共榮、實現理想，讓產業提升附加價值，他期許，產業和政府攜手為台灣工具機產業謀求更寬廣的道路。

觀察今年全球經濟成長狀況，許文憲報告預估到2023年，日本工具機廠商競爭將對台灣造成明顯壓力，因為日系廠商外移少，主要關鍵產品包括控制器、伺服馬達等多在國內生產、自製率高，加上日圓兌美元匯率貶值幅度相對新台幣多，「這波占盡優勢」，競爭力大幅提升，期盼政府協助業者「打群架」，度過競爭難關。

至於中國，許文憲指出，中國堅守COVID-19疫情清零，內需大幅降溫，製造供應鏈中斷，預期經濟下行壓力大；美國經濟展現強勁復甦力道，但受到俄羅斯與烏克蘭戰爭影響、干擾供應鏈，美國仍有龐大通膨壓力；歐洲經濟有俄烏危機、通膨、中國封控變數，經濟表現恐不如預期。

觀察全球主要工具機市場產銷，許文憲指出，中國近年工具機進口依存度逐年下滑，顯示中國工具機自給率逐年提升，中國本土工具機漸普遍化，自製率提高，但中高階產品仍依賴日本、德國和台灣；德國因疫情延燒及缺工影響，消費和生產總額下滑。

展望下半年，許文憲表示，若有無法預期的景氣「黑天鵝」變數，對台灣工具機產業影響大，第4季會辛苦一點；今年仍面臨很大挑戰，儘管新台幣兌美元匯率走貶，但「商機來得不是時候」，因為訂單趨緩，且日圓貶值幅度更多、日本廠商外移少 儘管台灣工具機零配件訂單仍滿載，可是「賺不到一分錢」。

展望今年台灣工機產業出口表現，許文憲表示，原先預期今年出口值可成長超過20%、上看25%，不過現在下修成長幅度至15%。

對於兩岸局勢緊張，許文憲表示，對台灣工具機產業沒有影響，台灣主要大廠在中國大陸設廠許久，根基穩固。

觀察台灣前7月工具機出口市場狀況，許文憲指出，對歐洲出口表現相對較好，中國市場需求受壓抑，也直接影響工具機需求；東歐、北約市場需求加速成長，工具機消費需求可期。

許文憲指出，台灣工具機產業在半導體、綠能、國機國造等領域帶動下，高階工具機出貨穩健，不過產業在控制器、伺服馬達等關鍵零配件自製率較低，期盼政府多支援，若國防軍工預算增加，可帶動台灣工具機整機和零配件產業商機。（編輯：郭無患）1110811