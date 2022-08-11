產險公會改選理監事 5大亮點推動方向出爐

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（中央社記者謝方娪台北11日電）產險公會今天進行改選，泰安產險董事長李松季連任產險公會理事長，未來一年產險公會和產險業將努力推動的工作同步出爐，包含研議推動營業用大型車輛司機責任險等5大亮點項目。

產險公會今天召開第9屆第1次會員代表大會並選舉新任理、監事，由李松季獲出席理事全票通過連任理事長。檢視未來一年產險公會和產險業將共同努力推進的方向，其中有5大亮點項目。

第一是在產險業主力業務車險方面，產險公會將研商「營業大型車駕駛人責任保險」汽車保險參考條款。

運輸業者2021年和商總開會時提出，營業車輛肇事後，肇事司機多因人為疏失，必須負擔龐大賠償和解金額，常對司機及家屬造成生計負擔、甚至生活困難，盼望保險業可推出駕駛司機的駕照責任險。

產險公會對此將研商「營業大型車駕駛人責任保險」汽車保險參考條款供產險公司參考，以解決運輸業駕駛人的需求並提供保障。

第二，產險公會將研議計程車業者投保第三人責任險及旅客責任險採共保方式承保的可行性。

公路法修法規定公路汽車客運業、市區汽車客運業、遊覽車客運業及計程車客運業皆應投保旅客責任保險，依主管機關、交通部及計程車公會訴求，產險公會將研議計程車業者投保第三人責任險及旅客責任險採共保方式，分散危險以求損失平衡並避免拒保情形發生。

第三，火險方面，產險公會將研議推行住宅火險電子保單。目前投保住宅火災及地震基本保險的保戶，多數是辦理房貸時配合銀行設定抵押權人需要而投保，按照規定，房貸族要在貸款期間內逐年提供有效保單給抵押權銀行。

為響應節能減碳政策、降低保單用紙，產險公會將研議保險公司提供給銀行使用的火險保單正本及收據副本將從紙本轉為全面電子化。

第四，研議農業保險。現行農業保險研發及費率訂定皆仰賴再保險公司提供協助，不過依農業保險法規定，保險業應將承擔的危險多數比例納入農業保險基金進行再保險，影響未來再保險公司協助保險公司開發農業保險意願。

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為配合政策及市場需求，產險公會將針對尚未開辦保險的不同品項農產品，成立專案小組研議開發農業保單供產險公司參考銷售，目前產險公會正研議中的有蒜頭保單等。

第五，研議能源效率保險（EEI）。為發展綠能產業及因應轉型綠色經濟需要，保險局建議保險業研發綠色保險商品，產險公會配合研議能源效率保險，主要是針對未能獲致預期節能量，透過保險提供補償。產險公會目前已成立專案小組研發能源效率保險。（編輯：蘇志宗）1110811