晟德上半年每股賺2.33元 健喬賺1.61元

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（中央社記者韓婷婷台北11日電）晟德今天發佈半年報，由於認列金融評價損失，第2季單季虧損新台幣1.79億元，每股虧損0.36元，累計上半年EPS 2.33元，年減64.8%；健喬第2季單季EPS 1.24元，上半年EPS 1.61元，大幅優於去年同期。

健喬第2季合併營收10.58億元，歸屬母公司業主淨利4.01億元，每股盈餘（EPS）為1.24元。累計上半年合併營收20.24億元，年成長32%，歸屬母公司業主淨利5.26億元，較去年同期成長284%，上半年EPS 1.61元，大幅優於去年同期的0.52元。

健喬表示，上半年獲利大幅成長主要因包括自行開發的品牌藥及策略聯盟引進的原廠藥皆呈現成長，再加上購併效益，展望下半年獲利增長將仍然強勁。

健喬表示，上半年在自身成長（organic growth）、購併（M&A）及策略聯盟（License-in）三大動能加持之下交出了倍數增長的獲利成績單。其中自有產品較去年同期營收與毛利同步增長29%，策略聯盟引進原廠藥的營收增長56%，毛利增長則為60%，在購併方面營收增長23%，毛利則增長30%。上半年健喬自有產品營收貢獻為68%，而來自購併及策略聯盟的營收已占32%。

另外，健喬於2019年接手的瑞安藥廠，在今年上半年淨利率已高達34%，順利轉虧為盈。

晟德111年上半年營收3.56億元，歸屬母公司淨利11.78億元，每股盈餘2.33元；股利政策方面，今年配發股利4元，其中包含現金股利2.5元及股票股利1.5元。

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晟德董事長林榮錦表示，下半年將持續專注於核心事業的深度發展，並透過併購或引進策略投資人等方式，進一步強化核心事業的競爭力與擴張，並期待在2025年打造7至8個市值可達300億的生技獨角獸企業，擴充產品經營觸角與領域，強化自身市場競爭力。

林榮錦認為，儘管全球股市下半年仍面臨持續升息挑戰，生技醫療股現階段處於低估值，體質佳且現金流充足的生技製藥企業，將會呈現公司經營能力與長期投資價值。（編輯：楊凱翔）1110811