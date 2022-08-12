廣達第2季淨利季減4成 第3季筆電看增2成
2022/8/12 17:43
（中央社記者吳家豪台北12日電）筆電代工廠廣達今天舉行法人說明會，公布第2季財報，受到中國封城影響，歸屬母公司稅後淨利達新台幣39.63億元，季減41.3%；每股盈餘1.03元，為近9季低點。
展望第3季，廣達表示，個人用戶及企業對經濟展望有疑慮，進而減少支出，過去幾個月品牌廠積極調整庫存，反而有助供應鏈更快恢復常態，加上第2季基期較低及第3季的季節性因素，廣達預期第3季筆電出貨將大幅反彈，有望季增超過20%。
廣達預估，高單價筆電第3季占比將擴增，有助提升第3季營業利益率。
考量市場需求仍具有不確定性，消費支出和投資持續保守，第4季訂單能見度不高，廣達預期今年全年筆電出貨將回到2020年的水準。
廣達指出，伺服器業務上半年交出好表現，即使在上海封城期間，伺服器生產也未受太大影響，目前仍朝今年全年出貨成長雙位數百分比的目標邁進。
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受到中國封城影響，廣達上海廠到6月底才完全復工，今年第2季合併營收為2704.67億元，季減10.4%，年增3.9%；營業利益35.77億元，季減51.5%，年減60%；歸屬於母公司稅後淨利39.63億元，季減41.3%，年減49.8%；每股盈餘1.03元。
廣達累計今年上半年合併營收5722.49億元，年增8.1%；營業利益109.55億元，年減37.7%；歸屬於母公司稅後淨利107.17億元，年減28.5%；每股盈餘2.78元。（編輯：楊凱翔）1110812
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