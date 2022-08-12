更多編輯台推薦新聞：
華爾街日報：索馬利蘭拒絕背棄台灣 中國惱怒
政治

華爾街日報：索馬利蘭拒絕背棄台灣 中國惱怒

大學分發入學放榜 網路查詢看這裡
生活

大學分發入學放榜 網路查詢看這裡

美少棒小將遭觸身球砸中後安慰崩潰投手 畫面感人逾2千萬次觀看
運動

美少棒小將遭觸身球砸中後安慰崩潰投手 畫面感人逾2千萬次觀看

專訪／簽收公文一支手機搞定 唐鳳顛覆想像打造行動辦公室
政治

專訪／簽收公文一支手機搞定 唐鳳顛覆想像打造行動辦公室

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
基本生活費擬調高至19.6萬元 四口之家可省稅1920元
首頁 / 證券

廣達第2季淨利季減4成 第3季筆電看增2成

2022/8/12 17:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北12日電）筆電代工廠廣達今天舉行法人說明會，公布第2季財報，受到中國封城影響，歸屬母公司稅後淨利達新台幣39.63億元，季減41.3%；每股盈餘1.03元，為近9季低點。

展望第3季，廣達表示，個人用戶及企業對經濟展望有疑慮，進而減少支出，過去幾個月品牌廠積極調整庫存，反而有助供應鏈更快恢復常態，加上第2季基期較低及第3季的季節性因素，廣達預期第3季筆電出貨將大幅反彈，有望季增超過20%。

廣達預估，高單價筆電第3季占比將擴增，有助提升第3季營業利益率。

考量市場需求仍具有不確定性，消費支出和投資持續保守，第4季訂單能見度不高，廣達預期今年全年筆電出貨將回到2020年的水準。

廣達指出，伺服器業務上半年交出好表現，即使在上海封城期間，伺服器生產也未受太大影響，目前仍朝今年全年出貨成長雙位數百分比的目標邁進。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

受到中國封城影響，廣達上海廠到6月底才完全復工，今年第2季合併營收為2704.67億元，季減10.4%，年增3.9%；營業利益35.77億元，季減51.5%，年減60%；歸屬於母公司稅後淨利39.63億元，季減41.3%，年減49.8%；每股盈餘1.03元。

廣達累計今年上半年合併營收5722.49億元，年增8.1%；營業利益109.55億元，年減37.7%；歸屬於母公司稅後淨利107.17億元，年減28.5%；每股盈餘2.78元。（編輯：楊凱翔）1110812

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族