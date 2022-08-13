亞洲工業4.0系列展24日登場 逾1200家廠商參展

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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）亞洲工業4.0暨智慧製造系列展將於24日至27日於台北南港展覽館登場，預計超過1200家廠商參展，包括上銀集團、台達電、士林電機、東元電機等指標性台廠，將展示多元智慧製造解決方案。

根據官網資料，此次系列展包含台灣機器人與智慧自動化展、台北國際自動化工業大展、台北國際模具暨智慧成型設備展等9大主題展，今年以「串連智慧製造生態圈」為主題，整合自動化、機器人、3D列印、智慧模具、物流與物聯網、冷鏈科技、雷射應用、流體傳動與機械要素等9大領域，呈現各級工廠的數位轉型趨勢，以及產業鏈上、中、下游各環節的軟硬體設備系統整合方案。

今年亞洲工業4.0暨智慧製造系列展有超過1200家廠商參展，使用超過4000個攤位，舉辦超過100場活動。

其中台灣機器人與智慧自動化展以及台北國際自動化工業大展，包括上銀科技、大銀微系統等、三菱電機、松下與有利康、艾波比ABB、川崎重工、台灣西門子、台灣安川電機、台灣那智不二越（Nachi）、施耐德、台達電、士林電機、東元電機、研華、廣運集團、達明機器人、盟立集團、直得科技、台灣氣立、日立永大、台灣愛普生等指標性企業，將展示人工智慧、機器人、機械手臂、電機機電、傳動系統和氣動元件、自動化設備和產線等智慧製造解決方案。

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在亮點活動，「服務型機器人展區」集結指標性業者展出最新應用；智慧物流論壇將舉辦30多個場次，邀請智慧科技與數位轉型的代表人物，為產業分享建構智慧製造、智慧物流與智慧冷鏈的技術與經驗。

另外台灣雷射國際論壇暨雷射應用新產品發表會擴大舉辦，主題涵蓋雷射源、雷射與光學等核心技術、汽車工業、Micro LED、鈑金加工應用等，並探討高技術半導體議題。（編輯：郭無患）1110813