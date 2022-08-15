PC需求回升恐等到明年 代工廠股價承壓

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（中央社記者吳家豪台北15日電）筆電代工廠廣達日前示警PC產業需求恐等到明年下半年才回升，仁寶表示產業庫存還需1到2季去化。今天代工廠股價表現低迷，廣達早盤下挫近4%，最低77.7元；仁寶下跌逾3%，最低來到22.3元。

緯創、和碩今天早盤股價下跌逾2%，低點至28元、63.1元；英業達跌幅約1.8%，最低至24.05元。

仁寶總經理翁宗斌12日出席法人說明會表示，今年面臨通貨膨脹加上俄烏戰爭，導致能源價格上漲，與往年個人電腦（PC）產業景氣不同，推估今年筆電市場出貨應該會年減20%，仁寶出貨也可能下降20%。

廣達表示，個人用戶及企業對經濟展望有疑慮，進而減少支出，過去幾個月品牌廠積極調整庫存，市場需求仍具不確定性，消費支出和投資持續保守，第4季訂單能見度不高，廣達預期今年全年筆電出貨將回到2020年約5980萬台的水準。

廣達指出，PC已成為人類生活運算核心，持續有換機需求，預期明年下半年PC市場將開始回升。

投顧法人分析，廣達今年第2季因上海廠停工、筆電出貨量下滑，停工成本導致獲利不如預期，今年下半年筆電因MacBook出貨及雲端伺服器成長，將帶動營運回升。長期來看，廣達布局雲端伺服器及電動車市場仍具成長性。

研究機構IDC調查顯示，受到中國封控、俄烏戰爭、通貨膨脹等影響，全球PC需求放緩，預估今年全球PC出貨將年減8.2%至3.21億台。

不過，IDC也認為換機潮、商用需求和新興市場成長將帶動PC產業回升，預期從2023年開始PC出貨量將回到正成長。（編輯：張均懋）1110815