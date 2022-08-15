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電子鋼鐵雙箭挺進 台股帶量突破季線挑戰萬六

2022/8/15 16:10
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（中央社記者賴言曦台北15日電）在台積電等電子、鋼鐵類股領軍下，台股今天終場站上15400點關卡，法人認為，美股近期走勢正面，帶動台股收復季線，預估接下來將呈震盪向上，如果新台幣匯率能由貶轉升，指數將有望挑戰萬六大關。

美國7月消費者物價指數（CPI）年增幅從6月的9.1%降到8.5%，美股12日收紅盤，台股今天收復季線，盤中在買氣支撐下，站上15400點整數關卡，終場上漲128.38點，收在15417.35點，漲幅0.84%，成交值新台幣2342.99億元。

觀察盤面個股，台積電今天站上520元大關，終場上漲6元，以523元作收，漲幅1.16%；聯發科上漲22元，收在706元，漲幅3.22%。

傳產方面，鋼鐵族群延續上週五反彈氣勢，今天整體類股收盤上漲1.76%；貨櫃三雄受上海出口集裝箱運價指數（SCFI）連9跌等消息拖累，長榮、陽明、萬海皆墨，尤其長榮百元大關得而復失，今天終場下跌4.5元，收在99.5元，跌幅4.33%。

台新投顧副總經理黃文清接受中央社記者電訪時分析，由於台股已越過季線，預估接下來可能會呈現震盪，美股近期擺脫企業財報利空陰霾，加上CPI數據年增幅度下降，走勢強勁，預料將帶動台股持續向上。

摩爾投顧分析師林漢偉分析，蘋概股族群接下來有新機發表利多，相關類股有機會接棒半導體領漲指數；傳產方面，近期雖然鋼鐵、電纜等族群回神，但航運股籠罩運價走跌等利空陰霾，17日台指期結算後，類股誰強誰弱將更加明確。

至於資金面，林漢偉認為，外資近期轉為買超，但近一年來淨賣超金額還是偏高，主要是受新台幣匯率偏弱影響，目前新台幣兌美元仍在30元關卡附近震盪，未來需看新台幣匯率是否能由貶轉升，往29.5元關卡前進，吸引外資現貨回補，推升指數挑戰萬六關卡。（編輯：張均懋）1110815

林漢偉
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