蘇建榮：確保彰銀不落入他人手上 我們達成了目的

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（中央社記者張璦台北16日電）彰銀經營權案糾葛17年，財政部與台新金控近日和解；財政部長蘇建榮今天受訪被問及台新金彰銀持股是否由公股行庫承接，他表示，有簽保密協議，但最高原則就是確保彰銀不落入任何人手上，「我們達成了目的」。

蘇建榮今天接受「新聞放鞭炮」廣播節目主持人周玉蔻專訪，談及從政近8年心路歷程。

蘇建榮出身學術界，先前任教於國立台北大學，2014年進入台北市政府擔任財政局長，2016年總統蔡英文上任後，時任行政院長林全延攬他入閣、擔任財政部次長，2018年接任財政部長，如今8年借調期將至，動向備受矚目。

周玉蔻詢問蘇建榮，今年12月要借調期滿，是否確定回學校？蘇建榮表示，與校方約定就是8年、不回去就要辭掉教職，學校尚未要他做決定，但因為家庭因素，兩個女兒年紀都還小，希望之後能多陪伴家人。

蘇建榮說，私底下在適當場合已向蔡總統和行政院長蘇貞昌表示過自己借調期將滿，兩人也都表達尊重；至於誰接任比較好，他簡單回應，「由上面決定」；有無可能回學校後再重返政壇，他說，退下來就退下來。

周玉蔻表示，立法院財委會幾位國民黨委員相當資深，質詢起來滿不客氣；蘇建榮說，每一位委員都有民意壓力，自己不喜歡起衝突，不合理地被罵時，會適當回應，在立法院「有時候滿痛苦」，比如預算審查，回學校可以解脫一些壓力。

周玉蔻詢問，任財政部長期間是否有被利益團體施壓、立委去公股銀行要求貸大筆貸款？蘇建榮說沒有，蔡總統上任以後，重點是公股行庫一定要本著專業去做。

彰銀案近日在最高法院協助下完成調解，歷經17年糾葛、7年纏訟劃下句點，周玉蔻問及和解最困難關口為何？

蘇建榮指出，過去彰銀董事會每回改選，大家都非常緊張，不過後來台新金要併購保德信人壽，向金管會承諾處分彰銀股票，雙方才有和解機會。

周玉蔻詢問，有民間機構想吃掉彰銀股份，比如寶佳集團一度想要？蘇建榮說，從來沒有，沒有接觸，重要原則是「不讓台新吃虧、確保公股權益」。

針對是否由其他公股行庫承接彰銀股份，蘇建榮表示，有簽保密協議 ，事情解決就好；周玉蔻追問，是否會落入民間，蘇建榮說，最高原則就是確保整個彰銀不落入到任何人手上，「我們達成了目的」。（編輯：潘羿菁）1110816