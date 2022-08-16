成大半導體學院 大南方AI課程開放報名

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（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）成功大學去年底進駐高雄亞灣設置「智慧半導體及永續製造學院」，針對科技產業規劃AI人工智慧領域系列課程，公告「大南方AI人工智慧培訓模組課程暨高階經理人」學分班招生。

「大南方AI人工智慧培訓模組課程暨高階經理人學分班」預定10月開課，由各界專家學者組成超強陣容師資，規劃深度學習、資料探勘、影像識別、專家系統、語音辨識、類神經網路、開發平台架構、AIoT、自然語言處理NLP與大數據趨勢預測分析等模組化課程。另外，高雄市政府經發局爭取到亞灣5G AIoT創新園區企業優惠方案，即日起報名至8月底。

成大表示，共開設「大南方AI人工智慧培訓模組課程」、「高階經理人學分班」等兩班。其中，大南方AI課程匯集產學專家共同規劃，針對高階主管、第一線工程師安排為期9週、54小時課程全方位學習內容，預定10月份線上/線下併行授課，滿足南部企業人才培訓需求，創造產學合作機會。

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高雄市副市長羅達生說，人才是產業轉型核心，透過成大「智慧半導體及永續製造學院」，借助專業人才培育與研究資源，產官學攜手合作培育AI人工智慧領域人才，帶動大南方科技產業轉型與發展。

經發局今天新聞稿表示，高雄提供優質投資環境，聯手中央打造南部半導體S廊帶及亞灣5G AIoT創新園區，未來半導體產業布局逐漸往南部移動，在高雄形成智慧製造、5G AIoT產業群聚，讓「台灣尾變台灣頭」。（編輯：孫承武）1110816