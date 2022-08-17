共信-KY肺癌新藥取得大陸藥證 股價一度漲逾16%

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（中央社記者韓婷婷台北17日電）共信-KY今天代子公司天津紅日健達康醫藥科技公告，收到中國國家藥監局（NMPA）的核發通知，並已取得甲苯磺酰胺注射液（PTS302肺癌新藥）的生產許可證。

共信-KY表示，在取得PTS302肺癌新藥藥證之後，除了將陸續與洽談中的各省市代理商簽署代理合作協議及規劃行銷布局之外，也將加速開展在全球特定市場的授權機會。

共信-KY表示，除了加速授權外，亦將擴大PTS302在中國大陸的癌症新適應症開發，包括公司早期已經有初步臨床成效的項目，乳腺癌、頭頸鱗癌、周圍型肺癌、肝癌等常見癌症，用以擴大PTS302的市場應用範圍。

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共信-KY指出，全球肺癌的發生率與死亡率皆居首位，PTS302以治療肺癌中最為困難、致死率最高的中央型肺癌氣道阻塞為主，PTS302在微創靶向腫瘤消融技術（MITTA）具獨特性，未來有望為台灣在生物醫藥產業的發展帶來顯著的貢獻。

共信-KY今天股價受到藥證利多激勵，股價一度衝上457元，大漲逾16%，創下掛牌來新高價，股價衝高後，漲幅見到收斂，截至11時45分，最低來到392.5元，盤中維持在平盤震盪。（編輯：趙蔚蘭）1110817