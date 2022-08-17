台美貿易倡議談判在即 學者：安全民主考量更勝關稅

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（中央社記者張璦台北17日電）台美近日將啟動21世紀貿易倡議談判，學者表示，這一倡議是拜登政府雙邊方案最佳級別；同時，當前經貿聯盟組成的基礎不再是關稅高低，安全、民主與市場經濟是最重要考量，符合台灣優勢與利益。

中華經濟研究院「2022年當前國際經貿新情勢研討會」今天登場，中經院WTO及RTA中心副執行長顏慧欣，在專題演講談及台美21世紀貿易倡議的真實意義，與未來兩國經濟合作展望。

顏慧欣指出，現在台灣跟美國關係不可同日而語，21世紀貿易倡議是台灣在美國心中地位的轉捩點，且從拜登政府與歐盟、英國的互動，可看出美方先不尋求FTA，但是用其他方式維持雙邊貿易熱度，類似於台美21世紀貿易倡議。

她表示，台美21世紀貿易倡議是拜登政府在雙邊架構下提供的最佳方案，其涉及內容與美國和歐盟、英國正在談的「美歐貿易與科技委員會」（TTC）、「未來跨大西洋貿易對話」，大致上雷同。

長遠來說，顏慧欣認為，21世紀貿易倡議當然可以看作是台美完成FTA（自由貿易協定）或BTA（雙邊貿易協定）的前奏曲；台灣雖不在印太經濟架構（IPEF）首輪名單內，但倡議加上現在兩國既有的夥伴對話、投資合作架構，整個構築起來相當於IPEF。

她表示，台灣有機會透過台美的新互動模式，嫁接未來加入IPEF的基礎。

展望未來台美經濟未來合作，顏慧欣指出，首先得看美國關心的三大主軸，即經濟安全及戰略自主性、與中國進行戰略性競爭，和推動新國際貿易規則。

經濟安全及戰略自主性方面，她表示，美國在意製造業本土能量不足，同時不排除尋求友岸外包（friend-shoring）和新聯盟，在此之下，台灣可以分享供應鏈上下游資訊，共同進行研發、挹注人才培訓。

不過，她強調，台灣在保護尖端技術上也要到位，接下來面對的世界，可能是兩套系統、涇渭分明，台灣不論是要站在美國還是中國陣營，防火牆都要建好，避免人才外流。

攤開拜登10大供應鏈檢討與美國基建法案，顏慧欣指出，可以看到台美關切的產業領域，比如半導體製造和先進封裝等，很多是相同的，在有共同利益與目標下，已然建立繼續推動產業合作的基礎。

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開發商機之際，顏慧欣表示，美國已推動扶植產業法案，台灣政府要確保台灣業者與產品受到公平待遇，避免半導體民族主義發酵。

顏慧欣總結，現在各方對中國反感度益發明確，經貿聯盟的基礎不再是強調關稅高低，安全、民主、市場經濟才是最重要考量，台灣要掌握契機；同時，台灣也可運用台美21世紀貿易倡議，與其他重要夥伴推動「迷你21世紀倡議」。（編輯：楊蘭軒）1110817