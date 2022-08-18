中興電氫能基地明年第1季營運 鎖定東協和印度

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（中央社記者鍾榮峰台北18日電）中興電工氫能生產基地預計明年第1季正式營運，市場鎖定東協和印度，今年氫能營收目標可到新台幣6億元，若電源模組開發順利，明年氫能營收可再大幅成長。

中興電下午舉行法人說明會，展望氫能布局，中興電董事長江義福表示，正啟動「氫能華亞園區 A+」計畫，打造氫能生產基地，預計11月設備陸續到位，明年2023年第1季正式營運，將拆分成立子公司中興氫能，鎖定東協和印度市場。

中興電也布局工業餘氫純化再利用，江義福指出，已與1家國內大廠洽談中。

展望氫能業績，江義福指出，去年相關營收約新台幣1.6億元，今年上半年氫能營收約4億元，今年目標可到6億元，若電源模組開發順利，明年氫能營收預估可再大幅成長。

在再生能源布局，江義福表示，目前離岸風電主要投入陸上升壓站業務，國內風電計畫第一與第二階段都有拿到訂單，第三階段區塊開發與廠商洽談中。

中興電上半年合併營收新台幣91.14億元，較去年同期87.45億元成長4.2%，上半年合併毛利率26.83%，較去年同期24.82%增加2個百分點，上半年合併營業利益13.93億元，營益率15.29%，較去年同期14.68%增加0.6個百分點。

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中興電上半年稅後獲利11.35億元，較去年同期9.3億元成長22%，上半年每股基本純益2.43元，優於去年同期EPS 1.99元。

其中第2季中興電合併毛利率26.61%，季減0.42個百分點，仍是2015年第4季以來單季第3高；第2季合併營益率14.86%，季減0.8個百分點，仍創同期新高，第2季稅後獲利5.74億元，季增2.2%，創歷年同期新高，單季每股基本純益1.23元。（編輯：楊凱翔）1110818