股匯雙挫 新台幣小貶1分收29.991元

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（中央社記者蘇思云台北18日電）美國聯準會（Fed）公布7月會議記錄，粉碎市場的樂觀心理，台股今天下跌作收，新台幣也偏弱整理。新台幣兌美元今天收盤收29.991元，貶1分，台北及元太外匯市場總成交金額為12.66億美元。

Fed公布7月會議紀要，美國官員仍決心繼續升息以對抗通膨，美股主要指數收黑，台股今天開盤後走勢震盪，終場下跌68.69點，收在15396.76點，跌幅0.44%，成交值縮水到新台幣1978.79億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超77.36億元。

外匯交易員表示，外資今天偏向匯出，不過央行持續調節坐鎮，新台幣最後再度守住2字頭；新台幣兌美元今天開盤價為29.990元，最高29.990元、最低30.014元，最後收29.991元，小貶1分。

外匯交易員表示，雖然下半年看起來通膨壓力有望逐漸減緩，但是Fed會議記錄也沒預期那麼「鴿」，後續升息幅度還要看相關數據而定；預料新台幣短期還是會在30元上下持續整理，央行仍會適時出手調節。（編輯：楊蘭軒）1110818