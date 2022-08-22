財部釋第3批地上權 台中干城商業區千坪土地詢問高

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（中央社記者張璦台北22日電）國產署今天公布今年第3批地上權標的共15宗，10宗為首次列標，又以位於台中市占最多；官員表示，除干城商業區2案面積皆超過千坪，備受矚目，東勢區土地也已有國內知名企業洽詢。

財政部國產署今天召開例行記者會，公告15宗國有土地招標設定地上權標的；這次招標土地分布全國7縣市，包含台中市7宗，高雄市3宗，台北市、新北市、桃園市、台南市、嘉義市各1宗，合計面積5.82公頃，權利金底價新台幣33億4084萬餘元，訂於10月17日開標。

國產署官員表示，這批屬於首次公告標的共有10處，商業區土地有4宗，眾所期盼的台中市干城商業區推出2宗，皆為坵塊方整的第7種商業區土地，面積分別達1468.7坪與1858.8坪，詢問度及討論聲量極高。

同時，高雄市興達港周邊商業區土地、面積超過3000坪，鄰近情人碼頭、樂活海洋國航海（帆船）學校；嘉義市南門段土地臨近垂楊路及成仁街、面積536坪，為嘉義市中心難得的商業區大面積土地。

至於雙北地區2宗住宅區土地，官員指出，台北市中山區土地位於松江路靜巷內，近捷運松江南京站及四平商圈；新北土城區學海街土地，距捷運土城站僅600公尺，交通便利生活機能佳。

其餘台中市4宗土地，官員表示，東勢區2宗相鄰土地位處中橫公路必經之地，也鄰近東勢本街及豐勢路商圈，已有國內知名大企業洽詢。

西屯區土地位於水湳經貿園區東北隅重劃區內，鄰近公園及中平路、中清路商圈；梧棲區土地，三面臨路且坵塊方正，位處梧棲新興開發地區，近梧棲運動公園，距台中港三井OUTLET約2公里。

此外，鄰近台北市大巨蛋的國產署原址改建案（即仁愛段基地），已經4度流標，官員指出，現已簽呈給財政部重新核定工作計畫，之後會召開評選委員會，預計9月中旬前再度上架。

檢討流標原因，官員分析，首先，COVID-19疫情影響，營建市場缺工缺料；再者，升息、通膨衝擊，營建成本增高，廠商認為仁愛段基地興建成本較難掌握。

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同時，官員指出，原本要先取得仁愛段基地建造執照，才能啟動改建案搭配的地上權案，即南港段基地與中山段基地的興建，在此之下，廠商認為前期投入的時間與成本過高。

因此國產署除將重新核算、調整仁愛段基地興建成本，也會增加一大誘因，提升廠商資金調度彈性，讓廠商在簽訂合作開發契約之時，地上權方面，就可同步向金融機構辦理抵押貸款；上述條件待財政部簽准、評選委員會同意，就會重新公告招標。（編輯：潘羿菁）1110822