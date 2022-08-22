台股7月谷底反彈 券商獲利月增逾7成

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（中央社記者潘智義台北22日電）台灣證券交易所今天公布，7月全體證券商稅後淨利新台幣52.02億元，較6月成長22.11億元，增幅達73.92%；累計1至7月全體證券商稅後淨利236.55億元，較去年同期衰退446.58億元，減幅65.37%。

台股今年1月5日盤中衝上18619.61點歷史新高後一路走跌，至7月12日盤中創下13928.66點今年低點；隨後在國安基金獲授權進場下激勵台股於7月底重回15000點關卡。累計台股今年前7月下跌3218.77點，跌幅達17.66%。

證交所今天發布新聞稿指出，7月大盤總成交值約4.832兆元，較6月減少4.96%，因手續費收入較6月減少，證券商經紀淨利40.91億元，月減11.07%；另外，7月自營證券評價利益較多，使證券商自營業務淨利益10.95億元，較6月成長約7.42億元，增幅約210.2%。

在承銷業務方面，證券商7月承銷證券評價損失較少，使證券商承銷業務淨利益0.98億元，較6月的虧損相對成長3.13億元。

證交所統計，累計今年前7月證券商經紀業務淨利349.14億元，年減38.97%，主因是台股波段下跌走勢，大盤總成交值較去年同期衰退38.38%，使手續費收入減少。

另外，今年1至7月加權股價指數下跌3218.77點，證券商自營業務淨損失29.39億元，且較去年同期衰退224.64億元，約115.05%；前7月券商承銷業務淨利益19.37億元，也較去年同期衰退13.48億元，減幅約41.04%。（編輯：張良知）1110822