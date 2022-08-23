工業局：台日半導體高度互補 攻智慧製造強強聯手

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（中央社記者鄭鴻達台北23日電）經濟部工業局今天指出，台日在半導體產業鏈具高度互補性，如台灣半導體先進製程、封測領域領先全球，日本則在半導體設備與材料領域具領先地位，形成強強聯手，讓雙方致力成為全球智慧製造最佳夥伴。

智慧機械推動辦公室、台灣電子設備協會今天舉辦線上結合實體的「2022第六屆台日智慧製造論壇」，並由經濟部工業局局長呂正華、日本台灣交流協會首席副代表服部崇，共同為活動揭幕。

呂正華致詞表示，台日產業鏈具高度互補性，台灣具有彈性生產管理及完備供應鏈能力，且半導體先進製程、封測領域領先全球；日本企業則在基礎研究、品牌與市場上具備國際優勢，並在半導體設備與材料領域具領先地位。

呂正華說，近期台積電赴日本投資設廠，並聯手半導體研發與製造，藉由日本在半導體設備及材料、光學元件、車用半導體等強項，與台灣智慧機械整體解決方案形成台日強強聯手，推動台灣設備商通過日本國際級客戶認證及供應鏈合作，切入全球高階市場。

工業局表示，論壇不但會持續推動台日智慧製造及智慧機械產業連結，也聚焦串聯全球半導體高階製造，及淨零碳排趨勢下的供應鏈合作新契機等議題，盼促進台日兩國智慧製造產業的技術與商機交流，邁向亞洲高階製造中心、半導體先進製程中心目標。

工業局指出，台灣和日本是長久以來關係密切、互相信賴的經貿伙伴，這幾年來面對全球經濟及產業環境的劇烈變化，雙方在半導體高階智慧製造的研發及供應鏈合作更加緊密。

工業局說，台灣有強大的半導體供應鏈，大步朝向半導體先進製程中心的目標邁進，未來將持續透過論壇平台深化國際合作交流，加強台日雙方在智慧製造供應鏈的連結，並致力成為全球智慧製造最佳夥伴。

「2022第六屆台日智慧製造論壇」共有60多位台灣、日本業者與會，並促成台灣馗鼎奈米科技與日本大塚科技，簽署「台日半導體智慧機械技術合作備忘錄」，雙方將成為策略夥伴並協同開發，共同切入半導體大廠設備供應鏈。（編輯：楊凱翔）1110823