7月國銀不動產放款比率顯著降溫 9家踩警戒區

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（中央社記者謝方娪台北23日電）金管會今天公布，今年7月底本國銀行不動產放款平均比率為27.05%，相較6月曾一度大幅攀升0.14個百分點，最新數據下滑0.14個百分點，回落至5月底水準；其中有9家位於警戒區。

依銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，俗稱銀行不動產放款天條，銀行會自行設定更嚴格的內部要求，多半視28%以上為警戒區。

金管會今天公布國銀不動產放款概況，截至今年7月底止，銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額續創新高、達13.13兆元，存款總餘額及金融債券發售額為48.56兆元，依銀行法第72條之2規定設算，銀行不動產放款平均比率為27.05%。

6月底銀行不動產放款平均比率一度攀升至27.19%，單月大增0.14個百分點，如今7月比率驟降，單月再下滑0.14個百分點，回落至5月底水準。

從個別銀行觀察，6月不動產放款比率超過29%銀行高達4家，為罕見新高，不過7月已下滑至1家；6月不動產放款比率介於28%至29%的銀行有5家，7月攀升至8家。

金管會銀行局副局長林志吉分析，6月銀行法人客戶有資金調度及繳稅需求，因此銀行單月存款增幅遠小於不動產放款增幅，以致6月有4家銀行不動產放款比率落在29%以上。

林志吉進一步指出，銀行法人客戶資金調度等影響因素在7月已消除，隨法人客戶存款水位增加，7月僅剩1家銀行不動產放款比率仍逾29%。（編輯：楊蘭軒）1110823