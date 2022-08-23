更多編輯台推薦新聞：
米其林必比登推薦名單首納台南高雄 4都59家新入選
生活

米其林必比登推薦名單首納台南高雄 4都59家新入選

巴西慶獨立200年 從葡萄牙迎回佩德羅一世心臟
國際

巴西慶獨立200年 從葡萄牙迎回佩德羅一世心臟

仙台育英高中甲子園稱霸 日本東北106年來首次奪冠
運動

仙台育英高中甲子園稱霸 日本東北106年來首次奪冠

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

7月國銀不動產放款比率顯著降溫 9家踩警戒區

2022/8/23 21:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北23日電）金管會今天公布，今年7月底本國銀行不動產放款平均比率為27.05%，相較6月曾一度大幅攀升0.14個百分點，最新數據下滑0.14個百分點，回落至5月底水準；其中有9家位於警戒區。

依銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，俗稱銀行不動產放款天條，銀行會自行設定更嚴格的內部要求，多半視28%以上為警戒區。

金管會今天公布國銀不動產放款概況，截至今年7月底止，銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額續創新高、達13.13兆元，存款總餘額及金融債券發售額為48.56兆元，依銀行法第72條之2規定設算，銀行不動產放款平均比率為27.05%。

6月底銀行不動產放款平均比率一度攀升至27.19%，單月大增0.14個百分點，如今7月比率驟降，單月再下滑0.14個百分點，回落至5月底水準。

從個別銀行觀察，6月不動產放款比率超過29%銀行高達4家，為罕見新高，不過7月已下滑至1家；6月不動產放款比率介於28%至29%的銀行有5家，7月攀升至8家。

金管會銀行局副局長林志吉分析，6月銀行法人客戶有資金調度及繳稅需求，因此銀行單月存款增幅遠小於不動產放款增幅，以致6月有4家銀行不動產放款比率落在29%以上。

林志吉進一步指出，銀行法人客戶資金調度等影響因素在7月已消除，隨法人客戶存款水位增加，7月僅剩1家銀行不動產放款比率仍逾29%。（編輯：楊蘭軒）1110823

林志吉
建商緩推案及買盤降溫 7月房貸年增率探19個月新低 財管2.0 銀行可受託投資未具證投信性質境外基金
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族