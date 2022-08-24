合一與中天共同研發新冠用藥向美申請一期臨床

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（中央社記者韓婷婷台北24日電）合一與中天共同研發的廣效性抗新冠病毒小核酸新藥SNS812，於23日向美國FDA提出一期臨床試驗申請（IND）。一期臨床試驗預計收案44位，試驗時間規劃為3至4個月。

合一繼20日公告研發的傷口外用乳膏Bonvadis通過美國FDA 510（k）醫材實質等同性（Substantial equivalent）認定及上市許可的消息後；23日深夜再公告，合一與中天（上海）共同研發的SNS812廣效性抗新冠病毒小核酸新藥已送件向美國食品暨藥物管理局（FDA）提出一期臨床試驗申請，用途為治療新冠病毒感染。

公告表示，SNS812為廣效性抗新冠病毒小核酸藥物，作用範圍涵蓋當前新冠病毒近99.8%的變異株，並且能以皮摩爾（pico-molar）的濃度抑制 Alpha、Delta、Gamma、Epsilon和Omicron 等主流病毒株。

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此外，K18-hACE2轉基因小鼠的實驗顯示，SNS812可以通過預防性投藥，完全抑制感染後肺部活病毒的產生，感染後投藥的治療性研究也顯示，可減少96.2%的活病毒產生。同時，SNS812也顯著降低新冠病毒引起的肺部病徵。

合一表示，SNS812的一期臨床試驗預計收案44位，試驗時間規劃為3至4個月。一期試驗以氣霧劑型，於健康人及部分COVID-19感染患者進行測試，確認藥物安全性及治療效果。後續計畫以鼻噴劑型，擴展至冠狀流感預防性使用。（編輯：郭無患）1110824