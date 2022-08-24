安永：外資來台投資復甦 前4月併購逾21億美元

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（中央社記者張璦台北24日電）安永指出，台灣今年前4月併購交易總金額達59.09億美元、年增398%；同時，隨COVID-19疫情趨緩，外資來台投資復甦，前4月已累積4件、總金額21.27億美元，主要買家以亞洲為主。

安永財務管理諮詢服務公司和台灣併購與私募股權協會、經濟部台美產業合作推動辦公室、眾達國際法律事務所，今天共同舉辦「2022國際投資論壇」，剖析全球與台灣市場在後疫情時代的投資併購趨勢。

安永財務管理諮詢服務公司總經理何淑芬指出，2021年受惠於低利環境及市場充足資金，根據Dealogic資料分析，全球併購交易金額5.5兆美元創下高峰。

她分析全球投資併購的2大重點，首先，因應數位轉型、5G雲端運算等科技應用，TMT（科技、媒體及通訊）產業持續為併購交易熱門領域；再者，私募股權基金（PE）在全球投資併購交易擔任要角，受惠2021年充足的資本市場，其中以收購TMT及健康醫療領域標的為關鍵成長動能。

何淑芬表示，2022年前4個月，台灣COVID-19疫情穩定，併購交易件數及總金額分別較2021年同期上升53%及398%，金額從11.86億美元來到59.09億美元。

觀察台灣併購交易重點，她指出，國內鉅額整併創歷史新高，且聚焦金融業、電信業整併。金融業2021年總交易金額提升至50億美元；TMT則因電信業整併潮，2021年加上2022年前4個月的總交易金額達60.8億美元。

何淑芬說，隨台灣疫情趨緩，外資來台投資復甦，主要買家以亞洲為主。2021年外資來台投資併購交易金額為38億美元，件數從2020年的3件升至17件；2022年前4個月已累積4件，總金額21.27億美元。

針對疫後企業新布局，安永指出，隨5G科技及AI發展，企業進行數位轉型的必要性增加，偏好透過投資併購、策略聯盟等手段，期望更快速完成數位轉型，實現投資效益。

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同時，疫情喚起對個人、社會、環境的永續發展重視，減碳思維成為新生活樣貌，安永表示，2021年全球ESG投資併購金額較2020年成長1170億美元或66%，ESG相關金額近半數由美洲區域買方啟動，由金融保險及能源業者發起的投資併購，占全球ESG併購交易85%。

何淑芬指出，台灣ESG相關併購交易以能源產業為主，部分企業利用投資併購取得新能源技術或跨足綠色能源市場，企業應由內而外擬定投資策略，提升併購附加價值。（編輯：張均懋）1110824