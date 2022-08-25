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205兵工廠2024年2月釋地 打造國際智慧金融商辦

2022/8/25 15:54（8/25 16:16 更新）
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民進黨立委賴瑞隆25日安排立法院經濟委員會實地考察高雄205兵工廠，國防部軍備局、國發會、軍備局生產製造中心及高市都發局、地政局、工務局等單位官員與會。（賴瑞隆辦公室提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月25日
民進黨立委賴瑞隆25日安排立法院經濟委員會實地考察高雄205兵工廠，國防部軍備局、國發會、軍備局生產製造中心及高市都發局、地政局、工務局等單位官員與會。（賴瑞隆辦公室提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月25日
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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）立法院經濟委員會今天考察高雄205兵工廠，關心遷建進度及未來開發，國防部軍備局表示，205兵工廠將於2024年2月底騰空釋地；高市府指未來廠區轉型朝國際企業總部、金融商辦等發展。

立委賴瑞隆今天安排立法院經濟委員會實地考察205兵工廠，國防部軍備局、國發會、軍備局生產製造中心及高市府都發局、地政局、工務局等單位官員與會。

賴瑞隆會後發布新聞稿表示，205兵工廠占地57公頃，位於亞洲新灣區計畫核心區，2016年8月國防部和高雄市政府簽訂合作開發意向書，啟動遷建程序，採「代拆代建、先建後遷」原則，委由高市府工務局新建工程處辦理。

國防部軍備局長吳慶昌表示，205兵工廠研議3階段執行釋地，第1階段占地10公頃土地，涉及廠房等11棟建物將搬遷至大樹北營區，預計於2023年5月騰空釋地。

第2階段占地22公頃土地，涉及廠房計有56棟規劃搬遷至大樹北營區、光復營區；第3階段占地25公頃土地，涉及廠房計有50棟，規劃搬遷至大樹北營區及光復營區。

吳慶昌指出，2、3階段土地將於2023年12底前完成全數廠房交付點驗及執行機具遷移，管制於2024年2月29日騰空釋地。

高雄市地政局針對後續土污整治時程說明指出，第1階段計畫已於2020年12月提送「污染改善完成報告」，現由環保局監控尚未解列；第2階段區分3階段執行整治，預計於9月公告招標、2023年6月發包、2026年6月完成整治。

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高雄市都發局副局長王屯電說，205兵工廠鄰近亞洲新灣區高科技發展重鎮，後續開發也將配合5G AIoT創新園區科技發展趨勢進行規劃，廠區轉型朝向國際企業總部、金融商貿、創新研發等發展。

賴瑞隆說，會緊盯要求205兵工廠如期如質完成搬遷，也希望未來205兵工廠遷移釋地後，打造國際級商辦、研發基地、企業總部，結合智慧住宅、綠地空間，成為台灣最具國際格局的智慧金融商辦新城。（編輯：陳仁華）1110825

高雄205兵工廠占地57公頃，位於亞洲新灣區計畫核心區，2016年8月國防部和高雄市政府簽訂合作開發意向書，啟動遷建程序，採「代拆代建、先建後遷」原則，委由高市工務局新建工程處辦理，立法院經濟委員會25日前往考察。（賴瑞隆辦公室提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月25日
高雄205兵工廠占地57公頃，位於亞洲新灣區計畫核心區，2016年8月國防部和高雄市政府簽訂合作開發意向書，啟動遷建程序，採「代拆代建、先建後遷」原則，委由高市工務局新建工程處辦理，立法院經濟委員會25日前往考察。（賴瑞隆辦公室提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月25日
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