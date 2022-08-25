水利署全台9地人工增雨 地面高空同步施作

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（中央社記者曾智怡台北25日）水利署今天視天候條件，已依序在永和山、明德水庫、基隆西勢水庫、寶二、曾文水庫等9處集水區燃放地面焰劑，其中石門水庫增加高空焰彈增雨作業，盼經由地面、高空同步施放，為集水區挹注更多水。

水利署發布新聞稿表示，今天清晨人工增雨服務團研判在天氣合適的情況下有增雨機會，隨即通知各地人工增雨作業小組，上午8時30分備妥地面焰劑燃放作業能量，視天候條件依序由中部、北部及東北部並延伸南部的水庫集水區，進行地面焰劑燃放作業。

其中，石門水庫集水區研判受熱力作用及西南風帶來水氣影響較顯著，增加高空焰彈增雨作業，盼經由地面、高空同步作業，幫集水區爭取多一些雨水。

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水利署補充，今天天氣環境為偏西南風，研判午後有局部短暫雷陣雨，中部以北地區也有局部大雨發生機率，因此，首先在中午12時在中部的永和山、明德水庫施放增雨焰劑，接續下午1時由基隆地區西勢水庫與貢寮營運所、翡翠、石門、寶二以及南部甲仙堰、曾文水庫施作地面焰劑增雨。

此外，中科院增雨團隊也在上午10時完成高空增雨焰彈前置作業，視風向及雲層厚度等最佳狀況，在下午2時10分於石門水庫上游集水區施作高空焰彈增雨，期盼藉午後熱力對流發展，將焰劑催化凝結水滴，發揮最大的增雨效益。（編輯：楊凱翔）1110825