防疫險助攻 前7月產險網路投保257萬件年增逾5成

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（中央社記者謝方娪台北25日電）防疫險及疫苗險投保熱潮推升產險業網路投保業績，今年前7月產險業網路投保件數257.34萬件、簽單保費新台幣20.77億元，相比去年同期均有逾5成增幅。

金管會今天公布保險業網路投保業績概況，前7月保險業網路投保件數達273.47萬件，相比去年同期增加98.9萬件、增幅57%，產、壽險業網路投保件數相比去年同期均有正成長，壽險業共16.13萬件，年增1.5倍，產險業共257.34萬件，年增53%。

金管會保險局副局長林志憲指出，壽險業網路投保件數成長，主因疫後旅遊復甦，國人對旅平險投保需求增加所致，產險業則因法定傳染病相關保險商品推升。

保費收入方面，前7月保險業網路投保保費收入達23.27億元，相比去年同期增加7.41億元、增幅47%，不過壽險業網路投保初年度保費僅2.5億元，年減9.7%，產險業網路投保簽單保費20.77億元，年增59%。

林志憲說，壽險業網路投保業績相對低迷，主因利變型年金銷售走低影響，產險業則受惠先前疫苗險及防疫險銷售熱潮，網路投保業績明顯衝高。

前7月壽險業網路投保保費收入前3大險種，依序為利變型年金1.93億元、旅平險0.17億元、定期壽險0.12億元。利變型年金雖然穩坐壽險業網路投保業績冠軍，不過保費收入相比去年同期衰退23%。

產險業網路投保保費收入前3大險種依序為汽車險7.19億元、法定傳染病相關保險6.62億元、機車險5.97億元。

金管會同步公布產、壽險業網路投保業績前3大業者，壽險業由中國人壽奪下龍頭，其次為富邦人壽及台灣人壽；產險業由新安東京海上產險拿下冠軍寶座，第二名及第三名依序為富邦產險及明台產險。（編輯：楊凱翔）1110825