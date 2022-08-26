連錦漳重掌工業局兵符 著眼淨零排放、國際供應鏈

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（中央社記者鄭鴻達台北26日電）經濟部工業局新任局長連錦漳今天表示，他將當工業局同仁後盾，讓同仁能放心到外面打拚。他也點出未來兩大工作重點，分別是2050淨零排放、國際供應鏈轉型兩項業務。

數位發展部將於27日掛牌，經濟部工業局長呂正華將調任數位部數位產業署署長，遺缺由標準檢驗局連錦漳「老兵回鍋」。工業局在今天舉行新任局長布達宣誓暨交接典禮，並由經濟部主秘陳怡鈴監誓。

連錦漳致詞表示，工業局文化有別於其他單位，常很多事原本是「公親」，但在幫完後變「事主」，他離開工業局7年多，未來將會就呂正華局長原本的方向「承先啟後」。

連錦漳感慨地表示，在離開工業局的這7年多，很多東西看似熟悉，但其實變化很大，因此他接下新任務時心仍忐忑。他看向呂正華幽默地表示，尤其是近期工業局業務「蒸蒸日上」，不知是否有投資「鳳梨工廠」。

連錦漳說，工業局同仁日夜打拚，為產業、經濟努力，希望後續能加強與法人的合作，以及希望在淨零排放項目上，產業界能多給予支持，還有國際供應鏈的事也很重要，都會好好推動。

連錦漳也喊話表示，若工業局同仁出去打拚時受委屈，他會跳出來當大家後盾，一切苦難由他來擋，他會和同仁好好做事，一起捲起衣袖褲管打拚，希望同仁放心往前衝。

呂正華致詞時說，在擔任工業局長的5年多期間，工業局團隊使命必達，並引用歌手江蕙的「家後」歌詞，表示他將中壯年的「青春獻給你家」，也頭髮愈來愈少。

呂正華回顧，當疫情剛開始，大家要做口罩時，每天早晚都要回報產量，且行政、法制單位，也得在1天內就要把合約搞定，並且把口罩工具機做出來，工業局沒有魔法，只有「想盡辦法」。

呂正華說，工業局的價值與意義，就是滿足產業的需求，無論是排除投資障礙、產業研發創新，都是業務根本，但不管事情有多難，只要想完成一件事，所有人都會來幫助你。

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陳怡鈴代表經濟部向呂正華表達謝意，並指出，工業局這5年多達成很多成就，如產業政策擘劃、優化產業環境、5+2產創、六大核心戰略產業、開發工業區、培育與延攬人才，或與美國、日本或新南向的合作、吸引台商回台等。

陳怡鈴也提及，這段期間最值得工業局感到驕傲的，是口罩國家隊的業務，而未來仍要掌握的方向，包括國際供應鏈正產生結構性變化，還有5G、電動車，以及淨零轉型等，都是工業是長期要努力的方向。（編輯：楊蘭軒）1110826