KPMG調查：台企最無力應對7大風險 少子化通膨入列

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（中央社記者謝方娪台北26日電）KPMG今天發布「台灣永續風險大調查」，報告指出台灣企業最無力應對的7大風險，除了經濟不平等及貧富差距大、缺乏居住正義、少子化等潛在風險，通膨也入列。

國內4大會計師事務所之一的KPMG（安侯建業）今天發布首份由產官學研創協力完成的「台灣永續風險大調查」報告。

4大會計師事務所包含勤業眾信（Deloitte）、安永（Ernst & Young，EY）、安侯建業（KPMG）與資誠（PwC）。

KPMG報告點出，社會資源投入最不足、產業也最無力應對的7大風險，分別為經濟不平等及貧富差距大、缺乏居住正義、少子化、陸域生態破壞、海洋生態破壞、自然資源枯竭以及通貨膨脹。

根據調查，一旦7大風險發生，有85%以上受訪企業自認還無法有效應對，且多數填答者認為，7大風險將在10年內發生並影響超過50%的台灣人口。

調查顯示，僅有21%填答者認為自己應該負擔應對風險的主要責任，其中，31至50歲的填答者中有84%希望政府負責、56%希望企業負責應對風險；51歲以上填答者有43%希望政府負責、41%希望企業負責。

調查並交叉比對由行政院主計總處公告行業下的永續風險前5名重複累計次數，除了通貨膨脹出現15次、國際或區域政治關係惡化出現14次，少子化出現14次、勞動條件惡化出現11次，各產業不約而同指出，少子化及勞動條件惡化風險可能直接威脅人才招聘，進而衝擊企業永續經營。

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此外，近年受到高度關注的「傳染性疾病肆虐」與「極端氣候災害頻傳」風險也值得注意。KPMG指出，不論是疫情下突如其來的封城鎖國，或忽冷忽熱、淹水與乾旱交雜天氣，都在在提醒企業應防患於未然。

「台灣永續風險大調查」調查範圍橫跨企業、工商團體、使命型組織（社會企業、非營利組織、合作事業）、學術研究等跨界利害關係人的負責人、各級主管與職員，並以24項橫跨環境、社會與經濟3大面向的風險進行分析，調查期間自今年4月14日起至5月29日止，共回收1237份有效樣本。（編輯：楊蘭軒）1110826