鮑爾放鷹引發市場震盪 台股跌350點失守萬五
2022/8/29 11:37（8/29 12:03 更新）
台股29日早盤大跌逾400點，隨後跌勢收斂，仍跌破月線約15134點、季線15123點及萬五關卡。（中央社檔案照片）
（中央社記者潘智義台北29日電）美國聯準會（Fed）主席鮑爾矢言強力對抗通膨，引發持續大幅升息疑慮，美股道瓊工業指數上週五重挫逾千點，台股今天早盤大跌逾400點，隨後跌勢收斂，仍跌破月線約15134點、季線15123點及萬五關卡。
10時57分止，加權指數來到14921點，大跌357.44點，成交值1312.2億元，8大類股全面下跌。
台積電盤中低點496元，下跌16元；大立光來到1865元，下跌120元，鴻海來到108元，下挫2.5元。
台股重挫，部分生技股逆勢上揚，合一盤中來到292元，上漲8元；中天來到77.7元，漲2.4元，太景-KY最高來到19.75元，大漲1.55元。
德信證券副總經理吳文彬接受電訪表示，投資人擔心美聯準會強勢升息，不惜讓經濟衰退也要打擊通膨的心態，造成美股重挫，台股連破月線15134點、季線15123點；美聯準會緊縮政策，造成資金回流美國，亞幣回檔，新台幣貶值，外資賣超台股。
吳文彬指出，台股今天收盤若無法守住萬五關卡，且美股續跌，不排除指數回測8月4日低點14545點；外資連4週賣超，除美聯準會強勢升息態度，造成資金回流美國之外，8月31日MSCI調整對外資動向也有影響。（編輯：張均懋）1110829
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