中華徵信所：半導體業獲利今年達高峰 2025年恐放緩

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（中央社記者蘇思云台北30日電）中華徵性所今天表示，台灣製造業2021年的平均毛利率、營業利益率及純益率創下2010年來新高，但預估台灣半導體業的獲利高峰在今年，2025年後可能有3因素影響，恐造成獲利成長鈍化。

根據CRIF中華徵信所新出爐的2022年版「台灣工商業財務總分析」線上版的調查統計分析指出，2021年台灣製造業的平均毛利率、營業利益率及純益率分別為12.4%、7.8%及11.3%，較2020年的10.2%、5.1%及8.0%呈現明顯成長，且創下2010年以來的新高。

中華徵信所今天發布新聞稿，雖然今年受到高通膨、美國升息、俄烏戰爭與中國大陸經濟走弱等因素干擾，整體製造業上半年表現並不遜於2021年同期，甚至半導體業、紡織業、電機及機械業表現強於2021年同期，預期在蘋果iPhone 14及電動車供應鏈帶動下，仍可樂觀看待今年製造業的毛利率、營益率及純益率，且不排除可能續創新高。

中華徵信所指出，如果單獨看資訊電子及通信器材業16個子行業，2021年在平均毛利率、營業利益率及純益率的前3大子行業，分別是半導體業（不包括IC設計業）、被動電子元件業及印刷電路板業。其中，半導體業仍為台灣獲利最強製造業。

不過，中華徵信所也提醒，觀察台灣半導體業的獲利高峰將出現在今年，然後成長趨緩，2025年後則因美、歐、韓、日半導體布局陸續完成，中國大陸對台灣半導體倚賴漸減，以及台灣半導體業投資海外生產成本提高的3大因素影響，可能造成獲利成長鈍化的趨勢。

若以中華徵信所製造業2碼行業18大類分類來看，2021年毛利率前5大行業仍由光學及精密器械業以30.9%拔得頭籌，並為連續4年在毛利率稱王，但毛利率是5年來新低，與中國大陸華為5G智慧手機遭美國制裁有關。

另外，傳統製造業的橡塑膠製品業、非金屬礦物製品業、農產品及食品業毛利率分別以26.4%、20.57%、20.24%分居於第2名至第4名。機械設備業則以19.8%排名第5名。（編輯：楊凱翔）1110830