彰銀估央行9、12月續升息 房市買氣降溫但價格有撐

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（中央社記者張璦台北31日電）彰銀今天表示，受惠全球啟動升息，台外幣利差增加，帶動上半年獲利表現優於預期；美國9月至今年底料將維持調高利率步伐，預期台灣央行9月、12月理事會將有跟進升息的可能，對於彰銀下半年利差有正面挹注。

彰銀指出，通膨、升息、打炒房政策影響，下半年國內房市估將持續降溫，整體交易量續下滑，但營建成本攀高，房價短期下跌空間相對有限。

彰化銀行今天舉行第2季法人說明會指出，今年上半年受益於全球升息政策的推動，台外幣利差增加，帶動獲利表現優於預期，累計前6月稅後盈餘新台幣53.2億元，較去年同期增加27.65%，每股盈餘為0.50元。

核心業務方面，彰銀指出，放款量較去年同期成長7.19%，存款量成長11.72%，其中外幣存款較去年大幅成長27.78%，放款動能來自對授信結構持續轉型，提升中小企業授信占比，並著重於風險控管及努力耕耘海外市場，在上半年度存放款營運量成長力道的表現上，明顯優於去年同期。

至於資產品質，彰銀表示，逾放比的部分也下降至為0.23%，覆蓋率提高至505.25%，資產品質明顯改善，預計下半年仍可維持良好資產品質，並加強衝刺業績。

針對全球經濟狀況，彰銀指出，俄烏戰事及相關經貿制裁進一步推升國際能源及糧食價格，促使通膨持續擴張，金融市場壓力升高，加上中國房地產低迷與疫情反覆等諸多因素，導致經濟成長動能趨緩，預期下半年歐美等國家仍將採取積極升息抗通膨的立場。

彰銀表示，美國聯準會（Fed）7月再升息3碼，今年接下來還有3次利率會議，升息幅度端視通膨與經濟狀況，預期美國調高利率趨勢不變之下，台灣央行9月、12月理事會將有跟進升息的可能，對於彰銀下半年利差有正面挹注。

彰銀指出，近期各界多對於房市提出預警，政府打炒房政策發酵，升息使借款人房貸利息負擔加重，且建案開發降溫，預估下半年整體房貸、土建融市場需求將放緩；彰銀推展重心仍是自住客群、青安貸款為主。

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彰銀認為，雖然台灣出口與投資表現可能會受到全球經濟景氣轉弱而放緩，但受惠於本土COVID-19疫情降溫與邊境有望鬆綁，將可帶動內需消費意願提升，預期台灣下半年經濟表現仍將溫和成長。

彰銀表示，下半年業務仍以擴增中小企業放款為主軸，除聚焦於放款量外，也會重視風險管理，持續承作青年創業貸款與6大核心戰略產業放款，並推動普惠金融及都更危老案件，以審慎的態度及適當的風險管控，配合市場變動來調整資產結構的配置，確保獲利穩定成長。（編輯：潘羿菁）1110831