商用動能衰退 研調下修2022年筆電出貨至1.95億台

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（中央社記者吳家豪台北31日電）市場調查機構TrendForce今天發布研究報告指出，各國央行升息使企業成本顯著提升，轉而縮減支出，商用動能受影響，因此下修今年全球筆記型電腦預估出貨量至1.95億台，低於3月預估的2.25億台。

TrendForce報告顯示，今年第2季全球筆電出貨量達4574萬台，季減17.7%，年減24.5%，創下COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後的單季低點。

TrendForce分析，除了疫情紅利退場，Chromebook教育動能榮景不再，消費需求也因歐美高通貨膨脹、地緣政治議題衝擊而大幅衰減。同時中國華東地區封控措施反覆，不僅嚴重影響筆電供應鏈穩定，也對龐大的中國消費市場帶來打擊，世界三大經濟體皆遭重擊。

研究顯示，即使今年上半年商用需求似乎隨著工作回復正常辦公有所支撐，但受到美元升息、高通膨及高庫存的打擊，企業獲利縮減，甚至出現虧損，導致資本支出收斂而出現衰退。2022年全球筆電上半年出貨總數為1億台，年減14.7%。

觀察第3季筆電市場走向，TrendForce分析，各國企業皆面臨總體經濟潰堤帶來的惡性循環，不僅營收下滑．且各國央行升息動作頻頻，也使得企業成本顯著提升，只能轉而縮減支出，商用動能因此滑落，砍單效應已由下游通路蔓延至代工廠，進而衝擊筆電市場需求。

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在商用、消費、教育三大類別皆疲弱的市況下，下半年傳統旺季將不再，TrendForce預估今年下半年全球筆電出貨僅9370萬台，相較上半年下滑7.5%，相較去年同期衰退26.4%。

TrendForce表示，筆電產業今年進入顯著修正，除了大環境影響終端需求外，之前因物流受阻、長短料問題，以及客戶展望樂觀而重複下單，造成整體供應鏈庫存問題持續惡化。預期品牌下半年將以去化庫存為首要目標，對代工廠的拉貨動能會有所壓抑，不排除全年出貨仍有下修的可能性。（編輯：林淑媛）1110831