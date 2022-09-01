學者籲數位部主責媒體議價 唐鳳：助產業共榮發展

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（中央社記者蘇思云台北1日電）學者提出民間版媒體跟數位平台強制議價法草案，建議主管機關為數位發展部。數位部部長唐鳳今天回應，會協助新聞業數位轉型並了解可能挑戰，會跟各部會一起協助新聞業跟大型數位平台展開平等對話。

數位部今天下午舉行視訊記者會。唐鳳表示，督導的行政院政務委員是吳政忠，已經有在協調相關部會分工，協調議題就是「新聞業跟大型跨境平台共榮議題」，自己在揭牌當天也有提到，數位部目標是確保各行各業共榮發展，會加速新聞業數位轉型，以因應跨境數位平台挑戰。

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唐鳳指出，在吳政忠協調下，數位部也會對大型跨國平台的廣告投放業務，跟相關部會一起進行整體性了解，了解新聞業面臨哪些問題，再跟各部會一起協助，新聞業跟大型數位平台業者展開平等對話。

至於有學者透露唐鳳本人對媒體議價議題不感興趣，唐鳳回應，政府施政不是根據個人興趣，數位部業務包括推動各行各業的數位轉型，後續若有具體做法會再適時對外說明。（編輯：潘羿菁）1110901