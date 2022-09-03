柏林消費電子展恢復實體展 人潮回籠
2022/9/3 20:41（9/3 20:51 更新）
睽違2年後，柏林消費電子展（IFA）今年首度恢復實體展，現場人潮熱絡，不過無法與疫情前相比。（Messe Berlin提供）中央社記者林育立柏林傳真 111年9月3日
（中央社記者林育立柏林3日專電）因疫情停辦2年後，柏林消費電子展今年首度恢復實體展，外貿協會設置的台灣精品館也重返會場，現場可見人潮回籠，不過熱絡程度無法與疫情前相比。
每年9月舉辦的柏林消費電子展（IFA），針對專業買主、媒體和消費者，往年都吸引逾20萬人次參觀，號稱是歐洲規模最大的消費性電子展。
受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，柏林消費電子展2020年改為線上舉辦，可惜成效不佳，2021年宣布停辦。
睽違2年後，今年首度恢復實體展，從2日至6日一連舉行5天，吸引46國的1100家廠商參展。
外貿協會設置的台灣精品館，今年也重返會場，展示14家台灣精品企業的43件產品，內容涵蓋智慧家庭娛樂、數位醫療、運動科技、監控、電競等領域，方便媒體、買主和消費者體驗。
貿協慕尼黑台灣貿易中心主任鄒慧玲表示，整體來說展館人潮還是相當熱絡，不過難以與疫情前相比，廠商普遍縮小攤位規模以減少開支，向來蓬勃的德國會展產業這2年多來因疫情損失不少。
她接受中央社記者訪問時指出，由於返台後的隔離規定，台商今年參展意願不高，因此貿協沒有組團參展，未來柏林消費電子展的發展還有待觀察。（編輯：黃自強）1110903
外貿協會在柏林消費電子展（IFA）設置台灣精品館，方便消費者和買主體驗。（外貿協會提供）中央社記者林育立柏林傳真 111年9月3日
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