媒體評董事會效率差非專業 陽明海運澄清表遺憾

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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）媒體報導陽明海運董事會最大問題是決策效率太差與非海運專業。陽明海運晚間聲明指出，特定媒體誤解董事會組成本應涵蓋各項職能，刻意貶抑公司董事會專業，公司深表遺憾；且未了解公司董事會議事具體討論內容，即以效率不彰評論，與事實不符。

陽明海運2日傍晚公告，獨立董事王自軍、陳玠甫因個人規劃，3日起辭去獨董職務，新任缺額將於最近一次股東會補選。ETToday今天引述業界消息報導，陽明董事會最大問題是決策效率太差及非海運專業。

陽明海運晚間聲明指出，董事會是陽明海運最高決策單位，公司董事會成員組成多元化，董事背景包含法律、財務、會計、經濟等專業，以完善發揮領導公司重大決策功能。

陽明海運表示，特定媒體單以董事會有無海運專業背景主觀評論，顯然誤解董事會組成本應涵蓋各項職能，且刻意貶抑公司董事會專業，公司深表遺憾。

陽明海運指出，國際貨櫃市場供需、環保法規及船噸供給等變化迅速，為妥善因應風險，公司各董事按照職責提出建言，相關議案仍配合中長期業務發展規劃進行。

陽明海運以造船策略布局為例表示，一直持續關注造船市場、能源發展趨勢、配合THE聯盟營運、公司航線業務拓展需要、船齡與船型最適配置，及國際環保法規等因素綜合考量，並密切與董事會溝通討論最適船舶更新計畫。

陽明海運指出，各公司船隊規模與市場規模迥異，以其他公司提前造船或購置二手船，強加與自身比較並無實益，且陽明海運善用現行營運船隊規模，近2年營業利益率表現在貨櫃同業間仍屬名列前茅。

陽明海運認為，媒體未了解公司董事會議事具體討論內容，即以效率不彰評論，與事實不符。

陽明海運並指出，公司董事會以風險管控角度出發，強調建立完整內部控制制度，以利經理部門後續業務運作順暢，無報載僅重視防弊造成讓經營團隊掣肘一事。（編輯：林克倫）1110904