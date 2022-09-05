志強-KY產能滿載 第3季可望淡季不淡

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（中央社記者潘智義台北5日電）運動鞋製造商志強-KY董事長陳維家今天在台灣證券交易所上市公司財務業績說明會表示，目前產能滿載，期盼今年業績能回到疫情前，也就是2019年的水準。

陳維家指出，歐洲盃足球等賽事帶動下，今年第3季可望淡季不淡；配合客戶BROOKS的未來產能規劃，投資的ASP大河廠是在越南的產品開發中心，3月已開始出貨；投資SPG印尼廠預計2023年下半年量產。

志強-KY發言人麥班達說明，從今年4月開始，每月營收都創新高，7月營收新台幣17.48億元，續創新高，第2季營收47.59億元，創上市後單季營收新高；第2季每股稅後盈餘（EPS）2.31元，創上市後單季新高。

麥班達解釋，主力產品運動鞋占57%、休閒鞋占43%，其中足球鞋又是最主要產品，疫情前2019年產量大約4000萬至4300萬雙，其中足球鞋銷貨大約2095萬雙，2019年全球足球鞋市場大約9962萬雙，志強的市占率約21.03%。

不過，他直言，因疫情改變生活型態，慢跑鞋及休閒鞋需求大增，已推出新的鞋型因應市場需求。

他指出，志強營運據點包括台灣台中市西屯區的營運中心，越南及柬埔寨的生產基地。（編輯：張均懋）1110905