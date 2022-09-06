雲品賺管理財 顧問服務規劃首案插旗台南

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（中央社記者江明晏6日電）許多飯店朝「輕資產」趨勢發展，搶賺管理財，雲品國際旗下君品Collection插旗台南安平，是君品Collection首次進軍南台灣，也是首次推出的顧問服務規劃案，預計2024年試營運。

雲品國際今天宣布受理台南市安平區一處4300平方公尺（約1300.75坪）的物業委託服務規劃案，將承攬該物業的餐旅服務規劃及籌備開幕項目。

這也是雲品國際繼淡水嘉盧、桃園皇家薇庭、翰品酒店新莊餐飲宴會、台東紅葉谷綠能溫泉園區、台中蘭克斯特與新北烏來紅河谷後的第7處委託案。

雲品國際總經理丁原偉表示，文化歷史底蘊相當深厚的台南市，具有觀光與餐旅發展的深厚潛力，近期有許多新飯店與大型購物商城陸續進駐與規劃中，將為台南創造眾多就業機會及商機，更將串連帶動周邊休閒育樂、觀光旅宿等產業。

他指出，雲品國際與台南的在地業主經過1年以上的籌備與擘劃，已正式簽署「顧問服務合約」，將以永續與綠建築規劃建築體與景觀規劃，擁有多間獨棟別墅與多項前瞻式硬體設施，並設有可納500席的未來式宴會空間「幸福製造局」提供餐飲服務。

近年來飯店產業營運面臨挑戰，「輕資產、重管理」的經營趨勢獲得許多飯店青睞，紛紛搶賺管理財。雲品說明，這次的合作是首次受理的「顧問服務合約」，提供欲投入餐旅業的業主服務規劃建議，以雲品國際的餐旅知識管理財，內容含括建築規劃的選址、營運型態與周邊環境等評估，並透過雲品對於永續旅遊與餐飲的經驗提供硬體、機電等設備內容的建議，讓業主以永續、環保的經營概念進行物業規劃。

另外，雲品將依據規劃設計的營運規模，為業主提出投資費用及各項成本費用明細及效益評估，作為管控餐旅投資的投報率計算。

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在物業的營運籌備階段，雲品將協助進行員工招募及教育訓練、行銷業務及網路宣傳的規劃、地方及周邊相關市場調查與分析、產品服務定價策略分析、媒體廣宣計劃與執行與品牌形象管理，完整規劃出一套營運銷售企劃書，同時在內勤採購的合作廠商中，也協助給予綠色供應鏈的建議，讓欲投入餐旅業的業主能事半功倍且快速有效回收投入成本。

雲品國際表示，旗下君品Collection委託營運的項目從宴會事業擴大到住宿、餐廳及園區等物業管理上，最新的物業委託案將預計在2024年於台南安平試營運，除了放眼未來市場的多項前瞻性設施與規劃更創新空間外，也將導入米其林廚藝團隊協助餐飲與消費定位，同時引進國際級管家禮賓服務團隊訓練。（編輯：楊凱翔）1110906