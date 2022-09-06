半導體檢測需求旺 閎康8月營收3.51億創新高

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）半導體檢測業者閎康8月營運表現亮麗，營收新台幣3.51億元創新高；閎康表示，受惠半導體廠持續投入先進製程研發，客戶材料分析需求不斷增加，是推升8月營收創高的主要動力。

閎康8月營收3.51億元，月增9.59%，較去年同期增加15.92%；累計前8月營收24.55億元，較去年同期增加14.68%。

為強化企業競爭力，閎康自2021年8月起，每年投入2000萬元研發費用，提供國立大學進行相關尖端科技的主題研究，研究結果及矽智財（IP）將與客戶共享，並確保閎康研發技術領先。

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閎康今天舉辦產學合作成果展，共有3大主題。第一為先進製程技術節點以下的溝渠填補技術開發。第二為碳化矽單晶片功率系統平台，這是科技部半導體射月計畫的專案，提供團隊在碳化矽功率元件及相關整合模組研究上所需的完整分析服務。

第三是針對下一世代量子計算關鍵組件的量子點進行結構和電性方面的技術開發，由於量子點及金屬電極的尺寸極小，在製作及分析上的困難度都非常高，藉由閎康的高階分析技術協助，各種不同類型的量子位元結構的分析，皆可被清晰觀察。（編輯：楊凱翔）1110906