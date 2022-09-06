更多編輯台推薦新聞：
影片／張育成大聯盟生涯最強一擊時速179公里 百安倒數M1
運動

影片／張育成大聯盟生涯最強一擊時速179公里 百安倒數M1

汲取俄烏戰爭教訓 新英相特拉斯多次籲盟友助台灣防衛
國際

汲取俄烏戰爭教訓 新英相特拉斯多次籲盟友助台灣防衛

從罷工潮到反歐盟示威 能源危機讓歐洲經濟惡化恐牽動政局
國際

從罷工潮到反歐盟示威 能源危機讓歐洲經濟惡化恐牽動政局

軒嵐諾創多項紀錄 鄭明典：2022首個最強等級颱風
生活

軒嵐諾創多項紀錄 鄭明典：2022首個最強等級颱風

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

利空陰影下逢低買進 亞股大多數收紅

2022/9/6 19:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港6日綜合外電報導）在亞洲股市投資人想辦法補回昨天損失之下，亞股今天收場大多數拼出紅盤。但市場仍籠罩多重疑慮，包括歐洲能源危機惡化、中國經濟放緩及央行為努力壓抑通膨所採取的行動。

法新社報導，俄羅斯為報復因侵略烏克蘭而受到的制裁，決定不恢復對歐洲供應天然氣。這在昨天交易市場上掀起震撼，因為外界如今更加預期，主要國家將落入痛苦的經濟衰退。

盈豐財資市場（CMC Markets）分析師休森（Michael Hewson）表示：「對大多數人來說，這不該令他們驚訝。因為一般普遍預料，（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）在某個時機會出這張牌。」

「如今他出牌了，俄羅斯就幾乎沒有其他條路可走。而雖然天然氣價格應聲勁揚，但終場已從盤中最高點回落許多。」

儘管各國中央銀行正紛紛調高借貸成本來對抗物價漲勢，但對於通貨膨脹主要來源油價，它們卻幾乎沒有影響力。

而石油輸出國家組織（OPEC）和其他重要產油國昨天意外宣布減產，引發2種主要國際油價應聲上漲。

美國股市昨天因國定假日休市，使得亞股今天缺乏新的催化劑來帶動買氣，早盤在漲跌間擺盪，但隨著交易時間過去，總算走出上揚態勢。

上海股市今天收盤上漲1.4%，利多來自中國公布新的振興經濟措施。但分析師提醒，股市交易商仍只希望見到中國的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫清零策略出現鬆綁跡象。這項策略已使得數以百萬計中國民眾活在封城下，對經濟活動構成威脅。

新加坡、首爾、台北、馬尼拉、曼谷和雅加達股市也都收高，東京股市微漲收平，香港股市則小跌0.1%。

雪梨股市也收黑，因為澳洲央行今天升息至接近8年高點，並警告接下來環境還會更艱苦。威靈頓股市跟進收跌。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1110906

休森
Fed會議紀要重燃升息憂慮 亞股隨美股挫低 數據顯示中國經濟復甦遲緩 亞股走勢不一
蒲亭
蒲亭新外交政策方針 捍衛「俄羅斯世界」傳統 中國等盟邦參與俄羅斯軍演 克宮：蒲亭親臨視察
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族