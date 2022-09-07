電金傳齊跌 台股測試14400點支撐

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（中央社記者張建中台北7日電）台股今天走勢疲弱，盤中一度大跌266.37點，失守14500點，觸及14410.83點。包括傳統產業、電子及金融類股全面走跌。

至10時55分，台股加權指數來到14443.78點，下跌233.42點，成交值新台幣1061.01億元。

隨著費城半導體指數下挫逾1%，台積電美國存託憑證（ADR）下跌0.87美元，跌幅1.08%，台積電今天同步走跌，達新台幣475元，下跌14元，市值縮水3630億元，滑落至12.31兆元，影響大盤指數約116點。

聯電8月營收持續攀高，達253.46億元，連續11個月創新高，仍不敵大盤重挫影響，盤中一度達39.15元，下跌0.8元，跌幅約2%。

其餘聯發科及鴻海等權值股也紛紛走跌，影響整體電子類股指數一度下挫逾2%。股王大立光震盪走高，由黑翻紅，達1975元，上漲45元，表現相對強勢。

傳產股普遍走跌，包括塑膠、造紙、橡膠、汽車類股指數同步下挫逾1%，玻璃類股指數下跌逾2%。金融類股同樣弱勢表現，類股指數下挫逾1.6%。（編輯：楊蘭軒）1110907