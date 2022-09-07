商仲：ESG、彈性辦公 台灣商用不動產未來潛力點

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（中央社記者賴言曦台北7日電）國際房地產服務和投資管理公司仲量聯行（JLL）大中華區執行長李倩玲表示，綜觀大中華地區，台灣在環保領域走得很前面，ESG及具有彈性的未來辦公模式，將是台灣商用不動產市場中極具潛力的2大發展方向。

李倩玲今天在媒體見面會受訪時表示，綜觀大中華地區，台灣在環保領域走得很前面，不只政府制定許多相關規範，公部門開發招商納入綠建築的要求，也有越來越多企業將ESG（環境、社會、公司治理）納入經營方向，外商企業在承租辦公室時，也會指名要有環保建築標章。

仲量聯行報告統計，為減少碳足跡，承租戶願意多支付7至10%的租金溢價；李倩玲認為，如果能一步步朝2030、2040、2050年的目標推進，台灣有很高機會成為大中華ESG模範地區。

談到未來辦公模式，李倩玲表示，科技行動裝置、環保意識與工作模式需求轉變，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情催化，迫使企業重新檢視現有辦公空間及工作模式，且企業為了吸引人才，也會做出相應調整及升級。

李倩玲指出，這次仲量聯行台北辦公室重新裝修就是一例，為因應未來更彈性的ABW工作模式（Activity-based Working），除了軟硬體全面升級外，辦公室也將改為更開放的空間，打掉所有個人隔間，規劃更多交流區域，這種方式不僅可以協助員工移動到最適合的空間進行各類型工作，也能延長辦公室的使用壽命。

她提到，仲量聯行在上海協助客戶導入全新的Hub and Club辦公模式也是一例，企業不需要足以容納所有員工的大型辦公空間，而是除了總部（Hub）之外，在員工居住的其他區域租用共享空間，形成很多小型Club，讓員工就近上班。

李倩玲認為，Hub and Club打破傳統員工得集中到一個地方才能上班的習慣，尤其台北市的房價越來越高，青年難以負擔市中心房價，若是企業願意嘗試Hub and Club模式，可以提供給非都會區更多就業機會。

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展望未來，李倩玲指出，將來最有潛力的產業一定是和科技相關，從地產到ESG，再到未來辦公，科技都扮演關鍵角色，仲量聯行也將持續在不動產科技服務上進行突破，例如仲量聯行近期剛發布首個涵蓋中國超過200個城市辦公大樓市場訊息的「睿見數據」及「臻量」SaaS（軟體即服務）平台。

除了科技產品，李倩玲表示，低碳運輸的軌道經濟在全球及大中華地區也是重點看好方向，香港捷運公司甚至將營運技術輸出到國外，因此台灣在北中南發展的捷運軌道建設與TOD（大眾運輸導向發展策略）都市發展，也是仲量聯行未來投入的重點之一。（編輯：楊蘭軒）1110907