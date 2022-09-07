苗栗竹南頭份污水下水道BOT聯貸案 完成簽約

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（中央社記者謝方娪台北7日電）由台北富邦銀行統籌主辦的國洋環境科技「苗栗竹南頭份污水下水道BOT」聯貸案今天正式完成簽約，聯貸金額達新台幣24.5億元，將用以支應竹南頭份地區污水下水道建設及用戶接管所需資金。

北富銀指出，「苗栗竹南頭份污水下水道BOT」聯貸案資金用途為支應竹南頭份地區的污水下水道建設及用戶接管所需資金，對提升居民生活品質及健全都市發展具有意義，聯貸案獲12家金融機構踴躍參與，超額認購率達165%，今天正式完成簽約。

為改善都市衛生環境、提升居民生活品質並達到防止水域污染及改善水質等目標，苗栗縣政府發起「促進民間參與苗栗縣竹南頭份污水下水道系統建設的興建營運移轉計畫」，引進民間資金、人力及技術，推動污水下水道系統建設。

此案自2009年動工興建，除水資源回收中心興建工程外，還包含主、次幹管工程、分支管網工程及4萬3131戶用戶接管工程建設，預計分3期施作，原定2027年3月竣工，但目前計畫已進行到第3期、工程進度順利，可望提前在2024年完工。

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負責計畫規劃執行的國洋環境科技說明，水資源日益短缺和水污染加劇，污水處理已成為當代水資源保護最重要的方式之一，也是達成聯合國可持續發展目標的必要作為。

北富銀執行副總莊慧玫表示，公共基礎建設是衡量城市進步的重要指標，但因公共基礎建設規模龐大、興建年期長，所需資金及專案複雜度遠高於一般企業融資，仰賴具厚實財務基礎的銀行提供全方位金融支持，未來北富銀會持續在融資產品上創新精進，協助企業落實ESG。（編輯：蘇志宗）1110907