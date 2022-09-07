研華、融程電8月營收寫單月次高 維田創新高

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（中央社記者吳家豪台北7日電）工業電腦廠研華受惠北美市場表現強勁，今天公布8月合併營收新台幣62.36億元，年增21.04%，創同期新高及單月次高；融程電8月營收2.6億元創單月次高，維田8月營收1.28億元續創單月新高。

研華8月營收以區域別來看，北美市場表現最為強勁，營收創歷史新高，年增45%；歐洲、日本、台灣及新興市場營收也有高個位數百分比年增表現，中國市場因經銷商庫存調節及需求放緩表現偏弱，8月營收小幅年減。

就事業群而言，研華8月以應用電腦事業群、物聯雲暨影像科技事業群及服務物聯網事業群表現最佳，營收分別年增71%、41%及18%。工業物聯網事業群逐步恢復成長動能，8月營收年增個位數百分比。

融程電8月營收達2.6億元，月增11.2%、年增8.1%，創單月歷史次高；累計今年1至8月營收16.88億元，年增3.8%。

融程電發布新聞稿說明，隨著產能布建到位，受惠零組件缺料情況緩解及料況掌控得宜，營運表現持續走強，維持全年營運續創新高目標不變。

維田8月營收1.28億元，月增21.2%、年增60.6%，為歷年同期新高；累計今年1至8月合併營收7.14億元，年增32.8%，也創歷年同期新高。

維田表示，零組件缺料情況緩解帶動美國大型專案出貨順暢，加上歐洲交通專案同步啟動拉貨，推升出貨力道強勁，帶動8月營收寫下新高紀錄，並已連續2個月合併營收創歷史新高。

維田目前工業電腦、工業顯示器、工業主機板等訂單滿手，稼動率維持高檔，加上美國基礎建設剛性需求成長，預期下半年出貨表現將優於上半年水準。（編輯：張均懋）1110907