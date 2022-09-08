外資賣超25.1億元 續砍金融、台積電聯電

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（中央社記者張建中台北8日電）台股今天強勁反彈，終場大漲173.37點，收在14583.42點。外資持續賣超，不過，賣超金額縮小至新台幣25.1億元，賣超前10名仍以金融股居多，還有台積電及聯電。

隨著傳統產業、電子及金融類股全面走揚，台股今天開高走高，加權指數收在14583.42點，上漲173.37點，漲幅約1.2%，成交值1722.83億元。

外資及陸資持續賣超，不過，賣超金額縮小至25.1億元，自營商買超3.22億元，投信買超21.31億元，呈土洋法人對作局面；三大法人合計賣超0.57億元。

據台灣證券交易所資料，外資賣超前10名以金融股居多，有台新金、新光金、國泰金、中信金共4檔。

不畏外資持續賣超，台新金及新光金收高，分別上揚1.68%及2.26%，中信金也上漲0.43%，國泰金以平盤43.15元作收。

外資其餘賣超前10名還有兩大晶圓代工廠台積電、聯電及期街口布蘭特正2、陽明、富邦越南、智原。

外資買超前10名除有台企銀、永豐金、開發金3檔金融股外，還有航空股華航、長榮航。外資其餘買超前10名還有群創、期元大S&P原油反1、中鋼、中興電及華通。

分析師王兆立表示，台股今天雖然大漲反彈，不過，基本面仍存在許多疑慮，大箱型整理格局依然不變，將以個股表現為主。（編輯：潘羿菁）1110908