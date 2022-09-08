金管會今年前8月裁罰金額1.54億元 年減近4成

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（中央社記者謝方娪台北8日電）金管會今年前8月已開罰新台幣1.54億元，其中以銀行局開罰6280萬元最多，不過相比去年同期金管會開罰2.48億元，年減38%，距離今年度罰款收入目標2.91億元尚有一大段距離。

金管會今天公布，今年前8月金管會共開罰1億5422萬元，相比去年同期2億4824萬元，年減近4成，且僅達到今年度罰款收入預算數的53%。

從罰鍰金額觀察，今年前8月以銀行局開罰6280萬元最多，其次為保險局開罰4630萬元，第三是證期局對證券期貨業、投信投顧業及公開發行公司共開罰4512萬元。

金管會3大業務局今年前8月裁罰金額均較去年同期減少，銀行局罰鍰金額年減32%、保險局罰鍰金額更是較去年同期腰斬，證期局則年減28%。

從裁罰件數觀察，今年前8月以證期局裁罰161件最多，其次為保險局裁罰42件，銀行局僅裁罰10件。

金管會2021年全年罰鍰超過3億元，今年違規罰款收入預算數為2.91億元，不過今年前8月僅開罰1.54億元。

金管會日前公布2023年預算案，預估明年監理年費收入及罰鍰收入將較今年增加，編列2023年全年違規罰款收入預算數為3.13億元，較今年2.91億元再增加0.22億元。（編輯：潘羿菁）1110908