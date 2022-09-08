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秋冬裝旺季拉貨發威 廣越8月營收寫歷史新高

2022/9/8 20:53
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（中央社記者潘智義台北8日電）迎高價秋冬裝旺季，羽絨服代工廠廣越今天公告8月合併營收新台幣25.59億元，再創歷史新高，月增3.43%，年增77.49%，1至8月營收128.62億元，年增58.52%。

廣越新聞稿指出，第3季為高價秋冬裝出貨傳統旺季，受惠於旺季效應加上2022年品牌客戶下單力道強勁，今年營運暢旺，營收屢創同期新高，訂單能見度已到第4季，產能滿載，營運穩定成長。

廣越說明，主要代工產品類別以中高價位的高端及機能服飾為主，生產技術門檻較高，近年獲品牌客戶擴大下單。

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展望未來，廣越表示，目前已開發2023年第1季訂單，除持續掌握與既有品牌客戶合作關係，積極布局新品牌客戶，另約旦生產基地也持續擴張，營運規模將穩定成長。

法人表示，廣越為市場上少有橫跨運動及戶外服飾龍頭品牌客戶代工廠，主要客戶涵蓋運動品牌Adidas、Nike、UA、NB及戶外品牌The North Face、Patagonia、Aritzia等，受惠旺季效應，8月營收再創歷史新高，今年營運表現可期。（編輯：林興盟）1110908

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