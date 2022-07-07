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廣越6月營收創同期新高 在手訂單看到第4季

2022/7/7 14:56
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（中央社記者賴言曦台北7日電）羽絨服代工廠廣越今天公布6月合併營收新台幣20.97億元，年增48.04%，創歷年同期新高。廣越表示，戶外品牌客戶下單強勁，運動品牌訂單也未有調整情形；今年品牌客戶訂單充沛，能見度已到第4季。

廣越今年上半年累計營收78.3億元，年增58.25%。

廣越總經理吳朝筆今天透過新聞稿表示，雖然近期成衣市場籠罩在通貨膨脹、經濟衰退影響終端消費需求的隱憂中，但廣越主要產品以中高價位及機能產品為主，較不易受通貨膨脹影響；另因客戶的產品技術門檻較高，廣越代工品質能符合品牌客戶要求，合作關係緊密。

吳朝筆指出，戶外品牌客戶如The North Face、Patagonia、Aritzia等下單強勁；運動品牌部分也產銷暢旺，未有在手訂單調整情形。今年品牌客戶訂單充沛，能見度已到第4季，全年產能滿載。

展望未來，廣越表示，集團發展重點將持續擴展約旦生產基地，並分散產品類別及爭取新品牌客戶的訂單，營運規模將持續擴大。（編輯：張良知）1110707

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